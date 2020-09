Se billedserie En trafikulykke på den trafikerede Køgevej har fået forældre til selv at stille op og hjælpe elever over vejen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Direktør vil undersøge om farten kan sænkes ved skole

Ringsted - 04. september 2020 kl. 19:21 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældrene til børn på Kværkeby Friskole har efterlyst en fartnedsættelse ved Kværkeby Friskole efter en ulykke tirsdag, hvor en 13-årig pige blev ramt en bil, da hun ville krydse Køgevej for at komme i skole.

Teknisk direktør i Ringsted Kommune Mette Jeppesen bekræfter, at forældre har rettet henvendelse om spørgsmålet, og at man i kommunen er ved at undersøge, om det kan lade sig gøre at få farten sat ned med det samme.

Der er allerede en lysregulering på vej til Køgevej ved friskolen.

- Midlerne er bevilget politisk, og administrationen er i gang med at projektere og udbyde anlægget. Det er vores forventning, at arbejdet vil kunne gå i gang i november, med forbehold for vintervejr og frost i jorden. Det er ikke muligt at fremskynde dette arbejde, siger Mette Jeppesen.

Den kommende lysregulering er tegnet til en hastighed på 70 km i timen.

- Administrationen undersøger nu, om der er mulighed for at nedsætte hastigheden ved at opsætte skilte til den lavere hastighed allerede nu, inden trafiklyset er færdigt. Det kræver en tilladelse fra politiet, som vi er i dialog med.

Mette Jeppesen forventer, der kan være en afklaring i løbet af et par uger.

Der har været kritik af, at trafiklyset på Køgevej (gult lys) ikke fortsat er tændt. Men det er ikke Ringsted Kommune, der har »slukket for det«, siger direktøren.

- Lyset har været udsat for hærværk, og det er årsagen til, at det ikke virker. Trafiklyset må kun bruges i forbindelse med, at der er etableret en skolepatrulje. Og da der må ikke etableres skolepatrulje på en vej, der er skiltet til 80 kilometer i timen - som der er nu - er det er ikke en løsning at reparere det, fordi det fortsat ikke vil være lovligt.

Når det nye trafiklys kommer, vil det gamle lys blive fjernet, tilføjer Mette Jeppesen.