Direktør fejrer 25 års jubilæum

Han blev hurtigt udnævnt til afdelingsleder i Vassingerød og senere i Holbæk. Men IT har også Franks store interesse og derfor fik han ansvaret for indførelse af RFID tags på alt materiel, og virksomhedens første hjemmeside bliver også søsat.

I 2005 fusionerer JJ Maskinudlejning og DNE og bliver Danmarks største materieludlejer og samtidig interessant for udenlandske opkøbere. Her kommer LOXAM ind i billedet med opkøbet i 2007, hvor Frank udnævnes som teknisk chef. I dag er Frank Larsen teknisk direktør med hovedansvar for flåde, IT og sikkerhed.