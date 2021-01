Kasper Sonne, social- og sundhedsdirektør i Ringsted Kommune, glæder sig over, at alle plejehjemsbeboere er færdigvaccinere samt lavt smittetryk i kommunen. Det betyder dog ikke, at vi skal slække på forholdsreglerne.

Direktør: Vi skal fastholde fokus trods lille smitte

- Selv om vi lige nu har et smittetryk, der ligger langt lavere, end det vi havde for 14 dage siden, kan det hele tiden ændre sig. Vi skal endnu længere ned, før vi kan ånde lettet op, siger Kasper Sonne, der glæder sig over, at kommunen fra næste uge kan tilbyde kviktest til dagtilbuddenes medarbejdere.

Opfordrer alle til tidsbestilling

Mens alle de plejehjemsbeboere, der ville, nu er blevet færdigvaccineret, venter næste gruppe, som er alle ældre over 85 år i egen bolig.

Vaccinationen af denne gruppe begyndte i sidste uge, men det fortsatte arbejde afhænger af, hvor mange vaccinationer regionen kan modtage.

- Regionen modtog kun halvdelen af den forventede portion i sidste uge, så vi glæder os til at se, hvor mange det bliver til næste gang, siger Kasper Sonne.

Samtidig opfordrer han alle andre borgere over 85 år til at holde øje med sin e-boks eller postkasse.

- Jeg kan kun opfordre alle til at huske at booke en tid, når man får en indkaldelse, siger han og går samtidig opmærksom på, at alle der ikke har mulighed for selv at transportere sig til vaccinationsstedet, kan hidkalde kommunal transporthjælp.