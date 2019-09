Gitte Løvgren er skoledirektør i Ringsted Kommune, men har taget over for daværende social- og sundhedscenterchef Andreas Jegstrup i august og september. Foto: Thomas Olsen

Direktør: Vi har ingen problemer med at borgere optager møder

Ringsted - 06. september 2019

Ringsted Kommune har indtil videre oftere afslået end accepteret borgeres ønske om at lydoptage møder, men er i øjeblikket i gang med at udvikle en række retningslinjer, så praksissen bliver mere ensartet på tværs af forvaltningerne.

En analyse foretaget af borgerrådgiver Katrine Jensen viser, at afslag på lydoptagelser har været gældende i mange af kommunens forvaltninger, hvilket står i skarp kontrast til ombudsmanden anbefalinger, der går på, at kommuner for så vidt muligt skal imødekomme borgernes ønske - hvis kommunen giver afslag på ønsket, skal de give en konkret årsag hertil.

Udover ombudsmandens anbefalinger er der ingen nationale regler, så det er op til kommunerne selv at definere retningslinjerne. Ifølge direktør i Ringsted Kommune Gitte Løvgren er retningslinjer for praksissen vigtige at have, og i øjeblikket bliver de defineret af en arbejdsgruppe:

- Vi skal selvfølgelig have nogle retningslinjer, der gør, at borgere og medarbejdere har mulighed for at være klar over, hvad der gælder i Ringsted Kommune, siger Gitte Løvgren, der udover at være direktør for Skole- og Børnecenteret, er konstitueret direktør for Social- og Sundheds- samt Arbejdsmarkedscenteret, som forhenværende direktør Andreas Jegstrup fratrådte i juli måned.

Også medarbejderhensyn Gitte Løvgren understreger, at Ringsted Kommune som udgangspunkt ikke har noget problem med, at borgere laver lydoptagelser under møder eller samtaler med forvaltningerne, men:

- Vi skal samtidig også sikre vores medarbejderes rettigheder.

I tilfældet Ringsted Kommune er hensynet, at både borgere og medarbejdere er indforstået med eventuelle lydoptagelser, der ifølge Gitte Løvgren generelt skal accepteres, hvis borgeren af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at notere mødets indhold på anden vis.

- Der kan være mange gode grunde til at lydoptage møderne, både fra borgernes, men også vores eget vedkommende. Det kan være en stor fordel, fordi man ved præcis, hvad der er blevet sagt, siger Gitte Løvgren og slutter:

- Jeg er fuldstændig enig med ombudsmanden om, at man kun opbygger et tillidsfuldt forhold til borgeren ved at imødekomme vedkommendes ønsker, men som sagt er vi ikke landet på nogen retningslinje endnu.

Gitte Løvgren og arbejdsgruppen forventer at have retningslinjerne klar i begyndelsen af oktober.