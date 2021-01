Direktør: Vi er klar til at tage imod de mindste skoleelever

- Vi må fortsat holde fokus for at sænke smitten og bryde kæderne, og det er også derfor, at sundhedsmyndighederne og regeringen har vurderet at forlænge restriktionerne til slutningen af februar, siger Kasper Sonne.

Det betyder dog ikke, at borgerne skal begynde at slække på forholdsreglerne, ifølge Kasper Sonne, social- og sundhedsdirektør i Ringsted Kommune.

Klar til de mindste elever

Mens en national arbejdsgruppe regner på, hvorvidt det er forsvarligt at sende de mindste elever i 0.-4. klasse tilbage på skolebænken igen, forsikrer Kasper Sonne, at Ringsted Kommune står klar til at tage imod dem.

- Vi er selvfølgelig klar til at byde dem velkommen, hvis arbejdsgruppen skulle vurdere, at det er forsvarligt, siger Kasper Sonne, der i øvrigt glæder sig til at tage hul på den kommende uges opgave med at få vaccineret alle borgere over 65 år.