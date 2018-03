Direktør: Ton dog rent flag!

Se billedserie Der arbejder 35 forskellige nationaliteter på Danish Crown i Ringsted. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ringsted - 02. marts 2018 kl. 18:45 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2000 kroner pr. modul for at gå til danskundervisningen kan blive virkelighed for udenlandske arbejdstagere, hvis regeringen og DF's forlag til en ny skatteaftale går igennem.

Det vil i givet fald ramme en virksomhed som Danish Crown, hvor en betydelig del af produktionsmedarbejderne ikke har dansk som modersmål.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi vil se medarbejdere, som fravælger sprogkurser, hvis der indføres brugerbetaling, siger Per Laursen, produktionsdirektør for Danish Crowns svineslagterier i Danmark.

- Det er vigtigt, medarbejderne kan dansk. Socialt vil det give et bedre arbejdsmiljø, mens kommunikationen fra ledere til medarbejdere og kolleger mellem naturligvis også vil være nemmere i de daglige arbejdsgange. Det er især vigtigt, når vi snakker fødevaresikkerhed og sikkerhed i det hele taget, fortæller Per Laursen.

I aftaleteksten til den nye skatteaftale påpeger politikerne, at brugerbetaling vil skabe et øget ønske for kursisterne til at lære dansk. Men hvem ender mon med at skulle betale for undervisning?

- Vi kan frygte, at regningen for sprogundervisning bliver sendt videre til os som virksomhed. Det er vi selvfølgelig ikke særlig interesseret i, fortæller Per Laursen.

Han kan sådan set godt se rimeligheden i, at virksomhederne skal betale for deres medarbejderes sproglige opkvalificering, når de nu selv efterspørger udenlandsk arbejdskraft. Men det er bare ikke det, der bliver meldt ud.

- Man kan godt sige, at det er vores behov og derfor også vores regning, men så synes jeg politikerne skal sige det lige ud. Ton dog rent flag. I forslaget bliver det pakket ind i ord som »incitament« og »motivation«, siger produktionsdirektøren.