Direktør: God service er stadig vigtig

Det forklarer Brian Mau.

- Når det kommer til hvidevarer, så betyder det noget, at man har set varen i virkeligheden, og at man er tryg ved den, man handler med. Derfor matcher vi de priser, som folk kan finde på nettet, men vi giver også noget mere. Udover at rådgive vores kunder ordentligt, sigter vi altid efter, at de forlader forretningen med et smil. Jeg tror på, at det gør en forskel, siger han.