Direktør: Der skal ske noget men det er ikke så let

Kommunaldirektør i Ringsted Kommune Mette Jeppesen har som tidligere teknisk direktør været inde over sagen. I en skrivelse har hun over for Lars Vang lovet, at man vil tage spørgsmålet op på et kommende møde i Klima- og Miljøudvalget.

Over for DAGBLADET Ringsted peger hun på stridspunkterne i sagen, som tydeligvis omfatter spørgsmålet om, hvilke type sti, der er brug for. En cykelsti eller en gangsti.