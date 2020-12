Roskildevej i Benløse klimatilpasning trafiksanering forskønnelse. ¬ "Før"-billeder fra 22. december 2017. Til brug for før og efter reportage når klimatilpasning og så videre er færdig. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Digital information er ikke lige så godt som borgermøde

Ringsted - 27. december 2020 kl. 09:55 Af Linda Olsgaard, Sletten 20, Benløse Kontakt redaktionen

Debat: I oktober skulle der have været et møde for os på Kobbervej, der har berøring med Roskildevej i Benløse. Mødet blev aflyst, men uden at der i det mindste var information på stedet.

Jeg forventede, at når det skulle holdes i telte, så måtte det da kunne lade sig gøre.

Der kunne da godt have været sat et skilt op om, at det var aflyst, ak nej, det var der ikke.

Men dagen efter stod det i Lokalbladet, at mødet var aflyst.

Jeg kontaktede teknisk forvaltning i Ringsted Kommune og talte med Klaus Møller Bjerregård for at høre, om det var muligt at få informationer tilsendt om forløbet. Det kunne ikke lade sig gøre, da jeg ikke boede direkte op til Roskildevej.

Jeg bruger Roskildevej, da jeg bor i Benløse og cykler på vejen hver dag. Jeg er derfor absolut interesseret i forløbet.

Jeg kunne godt tænke mig, at der blev sat en tidshorisont på, hvornår projektet skal starte og hvornår det slutter.

Når det er sendt i udbud skal det tage den tid, som det er blevet besluttet. Det er vigtigt for os, der benytter vejen, cyklende, i bil og på gå ben, at det ikke bliver forsinket undervejs.

Store projekter skal i udbud, og det er vigtigt, at der bliver brugt dansk arbejdskraft og ikke underbetalt udenlandsk arbejdskraft, som ikke har ordentlige løn og ansættelsesvilkår. Det er vigtigt.

Det oplyses, at en af tunnelerne under vejen skal forblive. Jeg har boet samme sted i mere en 15 år, og jeg har aldrig set et menneske bruge gangtunnelerne, før de blev afspærret. Lad dem endelig forblive lukket, for de vil ikke blive brugt.

Ved at lægge informationerne ud digitalt er kommunen sikker på, at det ikke er alle berørte, som bliver hørt, og de får ikke alle brugbare indput fra dem, der bruger vejen.

Hvorfor kan man ikke få information på mail, når man bor i området, når de, der bor på Roskildevej, kan?

Er det ikke muligt at få tilsendt noget om forløbet fra teknisk forvaltning, hvis man ønsker det?

Jeg synes, at jeg kan se Ringsted indre by er blevet affolket på grund af de mange år med manglende tidshorisont for klimatilpasningsprojektet. Det har lukket forretninger.

Almindelige byggeprojekter har tidshorisonter. Det bør Roskildevej også have.

