Den nye diakonimedarbejder ved Sneslev og Ørslev Kirker, Henrik Sieben, har kontor i Graverhuset ved Sneslev Kirke. Foto: Privatfoto

Diakonimedarbejder håber at kunne gøre en forskel

Ringsted - 14. januar 2020 kl. 10:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Menighedsrådene ved Sneslev og Ørslev Kirker i Ringsted Kommune har ansat Henrik Sieben som ny diakonimedarbejder.

Som diakonimedarbejder er det blandt andet Henrik Siebens opgave at forestå diagonalt-socialt arbejde. Det drejer sig blandt andet om at skabe kontakt til de af områdets borgere, der er ramt af forskellige former for mistrivsel, så de igen bliver del af et samvær og fællesskab med andre mennesker.

- Det er mit ønske og håb at være med til at modvirke ensomhed, tomhed og isolation, der blandt andet kan have sammenhæng med forandringer i den enkeltes eller en nær pårørendes helbred eller livssituation, siger Henrik Sieben i en pressemeddelelse.

- Det kan være alt fra selv at blive alvorligt syg, til at have mistet en ægtefælle, eller sit sociale tilhørsforhold i relation til endt arbejdsliv, eller til i det hele taget at se lyst på tilværelsen.

Vil rekruttere frivillige Det er endvidere den nye diakonimedarbejders håb at kunne være med til at rekruttere frivillige i lokalområdet til at være en del af arbejdet.

- De fleste af os kender en nabo, genbo, en arbejdskollega, eller et familiemedlem, der af en eller anden grund mistrives i en periode eller perioder af deres liv. Det fører i nogle tilfælde til social isolation og ensomhed.

Henrik Sieben ønsker sammen med lokale frivillige at være med til at løfte disse mennesker, vores medborgere, ud af den del af deres liv, så de igen bliver del af et fællesskab, så lidt eller meget som den enkelte nu ønsker det.

- Jeg har stor respekt for det arbejde, som min forgænger i jobbet allerede har igangsat og forventer at det fortsætter og i nært samarbejde med brugerne. Det drejer sig blandt andet om Caféen, Madklub for mænd, gåholdet, legestue og andet, siger Henrik Sieben.

Afslutningsvis udtrykker Henrik Sieben håb om, at brugerne af diakoni-tilbuddet, sammen med ham, vil videreudvikle arbejdet og komme med nye tiltag.

Han opfordrer derfor brugerne til også at komme med forslag til aktiviteter, som kan være med at løfte endnu flere ud af ensomhed og social isolation.

Henrik Sieben, der er bosat på Stevns, har en fortid som journalist ved et par regionale landbrugsblade, ligesom han har været ansat ved interesseorganisationen Danske Seniorer, hvor han var redaktør på SeniorBladet.