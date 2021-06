Det vigtigste er at finde et arbejde

Mona Musse er bydelsmor og mener, at job er vejen til bedre integration. Foto: Kim Rasmussen

Ringsted - 30. juni 2021 kl. 08:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Når Mona Musse gennem Bydelsmødre hjælper andre kvinder til at blive integreret i det danske samfund, siger hun til dem at det vigtigste er at finde arbejde, tjene penge og så skal det sproglige nok komme.

Når det er vigtigt at have arbejde, så er det fordi, der er kolleger. Det kan give netværk og venskaber. Samtidig er det også vigtigt at gå på sprogskole.

- Jeg har altid fået at vide, at for at kunne klare mig i det her samfund, skal du være bedre end etniske danskere. Hvis arbejdsgiver skal vælge mellem Louise eller mig, så vælger de Louise, siger Mona Musse.

- Det, der er vigtigt er at tage en uddannelse. Det er gratis, siger Mona Musse, der selv er uddannet socialrådgiver.

- Det er de uuddannede, der som de første mister jobbet.

Mona Musse kom til Danmark som uledsaget flygtningebarn fra Somalia.

- Det værste jeg oplevede var at komme til et nyt land, et nyt sprog og en ny kultur. Det var meget ensomt i starten. Jeg kan godt relatere til, hvis folk føler sig ensomme, siger Mona Musse.

Hun var bare 12 år, da hendes mor for 28 år siden betalte en menneskesmugler for at bringe sit barn til et mere sikkert sted. Der var krig i Somalia, og Mona Musse havde mistet rigtig mange familiemedlemmer på grund af krigen.

- Jeg var helt alene. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle hen, beretter Mona Musse.

Mona Musse opfordrer kvinder, der står uden netværk, til at melde sig ind i en eller flere foreninger.

- Jeg har selv gjort det, da jeg flyttede til Ringsted i 2006. Jeg meldte mig ind for at få noget netværk, fortæller Mona Musse.

I 2015 var Mona Musse med til at etablere foreningen Bydelsmødre i Ringsted, som hun har været formand for indtil i år. Hun har trukket sig, da hun synes, at der skal andre kræfter til.

Gennem foreningsarbejdet har Mona Musse fået venskaber. Det er vigtigt, for ud over sig egen familie og sin svigerfamilie, så er Mona Musses somaliske familier spredt for alle vinde. En bror bor i Holland og hendes mor og søster bor i England.

Hun erkender, at situationen for flygtninge i dag er meget anderledes, end da hun til Danmark i begyndelsen af 1990'erne. Der er sket stramninger på flygtningeområdet.

- Når du først har fået ophold i et land, så er det svært at få søskende sammenført. Så vi må bare være hver for sig, siger Mona Musse, der holder kontakt med sin somaliske familie via Facetime.

Hun ved også, at det er svært at komme til et nyt land som voksen. Vejen til at lære sproget er nemmere, når man er barn. Det er også lettere at få venner, når man er barn end voksen.

- Det er svært at få venskab. Man kan ikke bare spørge en fra gaden, om de vil drikke en kop kaffe, siger Mona Musse.

Mona Musse har selv fået en del venner i Bydelsmødre, som alle er af anden etnisk herkomst end dansk, men hun synes det er svært at få danske venner.

I Bydelsmødre siger hun til kvinderne, at de også er en del af et netværk, hvor man hjælper hinanden.

- Vi skal bruge hinanden. Vi skal være hinandens netværk, siger Mona Musse.

Det var i øvrigt via sit netværk, at Mona Musse blev anbefalet at søge et job, som hun fik.

Frivilligt arbejde, kan også føre til et job. Mona Musse har for eksempel anbefalet en kvinde, der gerne ville arbejde på ældreområdet, at blive besøgsven på et plejehjem. Kvinden blev besøgsven, og har nu job på plejehjemmet.

- Hvis du brænder for det, så start som frivillig, så kan personalet se, hvad du kan, lyder det fra Mona Musse.

Bydelsmødre arbejder meget på at informere kvinder om, at kommunen er en ekstra hjælp.

- Du må gerne bede om hjælp, hvis du har det dårligt, slår Mona Musse fast.

Mona Musse har eksempel på en kvinde, der fik bank af manden, men hun ville ikke anmelde det. Hun turde ikke spørge efter hjælp, fordi hun var bange for, at kommunen skulle fjerne hendes børn. Kvinden havde hørt eksempler på, at børn var blevet fjernet , så hun frygtede, at det samme skulle ske med hendes børn.

Mona Musse forklarer, at ingen er interesseret i at tvangsfjerne børn. Kommunen kun er interesseret i at hjælpe, og Mona Musse vejleder kvinder i at søge hjælp hos Familierådgivningen eller PPR (Pædagogisk, psykologisk rådgivning).

- Jeg fik hjælp som barn, da jeg kom hertil, fortæller Mona Musse. Hun boede på børnehjem i seks år, hvor pædagoger tog sig godt at hende.

- Jeg er blevet taget godt imod, understreger hun.

Bydelsmødrene i Ringsted laver opsøgende arbejde i sociale boligområder, for at nå ud til kvinder, der måske er ensomme og har brug for hjælp.

Inden coronaen holdt Bydelsmødre møde hver 14. dag i Spejderhuset på Teglovnsvej 42, men det har jo ligget stille længe. Det er planen at begynde til august med café en gang om måneden. Her kan kvinder af anden etnisk herkomst komme uforpligtende og få en kop kaffe og møde andre. Man kan følge Bydelsmødre Ringsted på Facebook og se, hvornår det begynder.