"Dét tror jeg ikke, mandlige politikere bliver mødt med"

En række kvindelige politikere er enige om, at flere kvinder bør stille op i politik. Det er dog ikke ligetil at få flere til at melde sig.

Ringsted - 09. oktober 2021

SF's spidskandidat Britta Nielsen har siddet i byrådet siden 2006. Hun er således den kvinde i det nuværende byråd med mest erfaring, og hun håber generelt på flere kvinder i politik.

- Det er beklageligt, at der ikke er flere kvinder, der stiller op. Der bør være mere fokus på bedre repræsentation i partierne. Det giver i sidste ende en bedre sagsbehandling, hvis der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder, siger Britta Nielsen.

Den garvede SF'er efterspørger især, at yngre kvinder melder sig på banen, men hun anerkender, at det kan være svært at få politik og familieforhold til at gå op.

- Generelt bør man gå et spadestik dybere og kigge på, om der er noget, man kan ændre. Er der en måde, man holder møde på, der ikke passer til familier med børn. Det gælder for både mænd og kvinder, og det er problematisk. Jeg kan godt forstå, at man skal overveje det meget, om man vil gå ind i politik, men vi mangler deres vinkel på tingene, når man fx taler om børnenes forhold, siger Britta Nielsen, som arbejder som sygeplejerske.

Efterlyser kvinder i top Spidskandidaten efterspørger også flere som hende selv øverst på listerne.

- Det er beskæmmende, at der ikke er flere kvinder, der er længere fremme i partierne på de ledende poster. Det kan man arbejde med i de enkelte partier. Giv dem nogle poster, hvor de er synlige. Det er op til det enkelte parti, siger hun.

Byrådskollegaen Mette Ahm-Petersen (S) er mor til to børn på henholdsvis otte og tre år. Hun har været en del af byrådet siden 2013 - først som stedfortræder, hvorefter hun blev valgt ind i 2017.

Socialdemokraten har således siden hun var 28 år mærket på egen krop, hvordan det er at balancere mellem småbørn og politiske dagsordener.

Bagsiden af medaljen Mette Ahm-Petersen har bevidst prioriteret byrådsarbejdet, mens manden har taget sig af børnene. Det har der ikke været noget problem i.

- Han har altid bakket mig op i, at det var det jeg ville, og at jeg skulle gøre det. Det gør også, at vores børn fungerer i det, for de ved, at det er sådan det er, siger hun og giver udtryk for, at hun kun har noget positivt at sige om at være kvinde i Ringsted Byråd.

Bagsiden af medaljen er savnet til børnene, men ellers oplever hun mest det negative på gader og stræder.

- Jeg bliver relativt tit mødt med kommentaren fra borgere, om jeg nu er væk fra børnene igen. Dét tror jeg ikke, mandlige politikere bliver mødt med, siger Mette Ahm-Petersen, som er pædagog.

Folk kommenterer Hun kommer med et konkret eksempel fra dengang, sønnen brækkede kravebenet og faderen tog med på skadestuen i stedet for Mette Ahm-Petersen, som skulle til byrådsmøde.

- Det kunne min mand jo sagtens klare, men alligevel blev det kommenteret af folk på gaden, som mente, at min søn havde brug for sin mor. Det er ikke anderledes end, hvis jeg havde haft et job med aften- eller nattevagter, men det er klart, at det er vigtigt for mig at prioritere kvalitetstid med børnene, når jeg har fri, understreger socialdemokraten.

Venstre-kvinde debuterer Hos Venstre stiller 50-årige Jette Nygaard op for første gang. Hun arbejder som fuldmægtig skadebehandler i et forsikringsselskab.

Det er ikke, fordi lysten til at blive politisk aktiv tidligere har manglet, men Jette Nygaard mener, at børnene på 14 og 20 år nu er blevet så store, at der vil være tid til at passe byrådsarbejdet, hvis hun bliver valgt ind.

- Jeg har tænkt på det i mange år og har været medlem af elevråd og skolekommissionen i Ringsted. Det har vare været svært at hive tiden ud på grund af familie og børn, og jeg tror, at man især som mor typisk vægter samværet med børnene højt, siger Jette Nygaard, som har siddet i bestyrelsen i Venstres lokalforening i to år.

Her ville formanden ønske, at der var flere kvinder.

- Jeg begræder, at der ikke er flere kvinder. Når der ikke er flere, afspejler det demografien i medlemsdatabasen og omstændighederne, når man spørger medlemmerne, om de vil stille op. Idealet er da, at vi har flere kvindelige kandidater, men sådan flaskede det sig ikke denne gang, siger Lars Lykke Olsen.

Lokalformanden fortæller, at Venstre i Ringsted er opmærksom på problematikken, som han gerne vil brede ud. Det er nemlig vigtigt med et hold, der afspejler demografien, mener han.

- Har du udelukkende mænd mellem 45 og 60 år, høster du kun stemmer hos samme type vælgere. Vi har altid interesse i et bredt funderet kandidathold, så selvfølgelig havde jeg gerne set, at der var en kvinde mere. Jeg havde også gerne set flere seniorer, men så er jeg eksempelvis heldig at have en helt ung kandidat, siger Lars Lykke Olsen.