Det siger de forskellige partier om budget 2020

Ringsted - 27. oktober 2019 kl. 21:09 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådets partier har formået at holde sammen på tropperne i budgetforhandlingerne. Her er de forskellige partiers første udmeldinger om bugetforliget for 2020 i Ringsted Kommune:

Venstre Klaus Hansen: For Venstre har det været vigtigt, at vi nu kan investere i en helt ny daginstitution til erstatning for Kastaniehaven. Det har også været centralt for os, at vi har afsat penge til efterslæbet på vedligeholdelsen af vores folkeskoler, og så har vi etableret en pulje på 2 millioner kroner om året til at styrke folkeskolen fremover. Og så er vi også glade for, at vi med budgettet for 2020 nu kan få gjort noget ved trafikafviklingen på Nordre Ringvej.

Socialdemokratiet Per Flor: For os er det vigtigste, at der sættes penge af til Benløsegårdens SFO og en ny institution i stedet for Kastaniehaven. Budgetaftalen sørger også for, at de store velfærdsområder samlet set er friholdt for besparelser. Det har været vigtigt for os, at de penge, der fjernes, ikke kommer til at gå ud over de unge der fx er i pleje eller på et opholdssted. Samtidig er vi tilfredse med, at vi får fremlagt forslag til indarbejdelse af KL's anbefalinger vedr. fast aflønning af plejefamilien under hele plejeforløbet. Aftalen indeholder heller ikke afskedigelser i de udførende led i kommunen. Og så er vi glade for, at vi tilbagefører en tidligere besparelse på kommunens bygninger, som vi ikke har kunnet realisere, så det ikke kommer til at gå ud over servicen i kommunen.

Dansk Folkeparti Per Nørhave: Dansk Folkeparti har lagt vægt på, at vi har fået indført muligheden for sociale måltider på vores plejecentre, så medarbejderne kan spise sammen med beboerne. Vi er også meget tilfredse med, at vi har fundet penge til at støtte Kirkens Korshærs varmestue i Ringsted. Og endeligt har det været vigtigt for os, at vi i løbet af 2020 skal se på, hvordan vi kan få flere ældre til at dyrke idræt og motion her i kommunen.

Det Konservative Folkeparti Finn Andersen: Vi er godt tilfredse med, at ældreområdet er kommet igennem uden besparelser. Vi er også godt tilfredse med, at der kommer 2 millioner mere til folkeskolerne. Vi er også glade for, at vi får flere midler til ungepsykologen samt at der ikke spares på SSP. Og så kæmpede vi også for, at vi beholder 250.000 kroner til tidlig SFO-start i friskolerne. Endeligt er det vigtigt for os, at vi i 2020 får fremlagt forslag til, hvordan vi kan styrke idræt og motion for ældre.

Enhedslisten Henrik Kjær: For Enhedslisten er det godt, at budgettet er uden nedskæringer på det sociale område. Vi har haft en bekymring om, at den såkaldte styringsstrategi på det specialiserede børneområde ikke ville virke, men vi er blevet betrygget i, at det er kvalitetsstandarderne, der gælder. Og så får plejefamilierne også den supervision, de skal have. Vi er da også tilfredse med, at der samlet set gives flere penge til det specialiserede område.

SF Britta Nielsen: Generelt er vi i SF glade for, at der er rigtigt mange tiltag på det sociale område. Der er fundet flere penge til misbrugsbehandling og kortere ventetid til kommunens ungepsykolog. Vi kommer også til at bygge 8 skæve boliger til borgere, der har brug for det og så skal vi have renoveret kommunens husvildeboliger. Endeligt føres de penge, vi har fundet på den specialiserede undervisning, tilbage til folkeskolerne med 2 millioner kroner om året.

Radikale Venstre Torben Lollike: Vi er tilfredse med, at der nu skal ses på, hvordan vi kan få et netværk af ladestationer for el-biler i Ringsted. Det er en udvikling, som er vigtig, at kommunen understøtter, og det vil bl.a. kunne tiltrække borgere og virksomheder, der bruger el-biler. Så er det også vigtigt for os, at vi kommer til at se på affaldssortering i det offentlige rum her i kommunen. Og endeligt er vi rigtigt glade for, at vi afsætter 2 millioner kroner om året til folkeskolen med budgetaftalen.

Ringstedlisten Lars Tegl Rasmussen: For Ringstedlisten har det været vigtigt, at der er enighed om at se på mulighederne for at styrke støtten til frivillige ildsjæle i Ringsted og Benløse. Og så har det også været centralt for os, at der er enighed om at arbejde for at styrke tilvalget af folkeskolen.

