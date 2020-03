Det politiske arbejde bliver genoptaget mandag

For 14 dage siden besluttede Ringsted Kommune, at alle politiske møder skulle aflyses i 14 dage på grund af coronavirus-situationen.

På mandag, tirsdag og onsdag mødes politikerne i de respektive fagudvalg til online-møder for at få diskuteret relevante sager.

- Vi holder møderne via Skype. Det samme gælder for Økonomiudvalgsmødet mandag 6. april, siger borgmester Henrik Hvidesten (V) til DAGBLADET.

Ved at genoptage den politiske aktivitet på mandag kan byrådet indhente den oprindelige mødeplan, der viser, at næste byrådsmøde skal holdes lige efter påske tirsdag 14. april klokken 19.

- Det er endnu ikke på plads, om der bliver offentlig adgang til byrådsmødet 14. april. Det kan være, at det skal holdes elektronisk og optages, så det efterfølgende kan blive tilgængeligt for offentligheden. Der vil i så fald blive mulighed for,, at byrådsmedlemmer kan sidde på hver deres kontor på rådhuset, hvis de eksempelvis ikke kan koble sig op hjemmefra, oplyser borgmesteren.