Det lykkedes næsten for børn at banke borgmester i søbadet

Ringsted - 29. maj 2020 kl. 13:42 Af Anne Wandahl

»Kære elever, hvad vil I helst?; til national test i tysk eller på udflugt til en sø, hvor I skal være med til at hejse det blå flag og bagefter deltage i en sjov svømmekonkurrence med mulighed for at banke borgmesteren af svømmebanen, hvis I svømmer godt. Og så får I gratis varm kakao og chokolade bagefter?«

Det kommer nok ikke bag på så mange, at der fredag formiddag var fuldt af elever fra to 7.klasser på Campusskolen i Ringsted ude ved kommunens eneste badested med blå flag - Søbadet ved Haraldsted Sø.

De to klasser rejste det blå flag sammen med borgmester Henrik Hvidesten (V), kommunens grønne guide, Lars Berndt, og nogle af deres lærere til at hjælpe med at holde øje med, at alle kom sikkert i mål fra konkurrencen ude i bølgen den blå.

Eleverne gik til opgaven med stor ildhu. Nogle af dem cyklede hele vejen ud til søen, de fleste var der længe før borgmesteren, og mange var allerede ude i vandet længe inden det blå flag og dets flagstag kom op.

- Det er mega dejligt og forfriskende. Jeg kommer her meget om sommeren. Jeg var også med til at hejse flaget, dengang jeg gik i 2. klasse, fortalte Noah Lübke Clausen vel oppe på stranden efter de første dukkerter.

Han var den af dem, der cyklede til søen, og det gjorde kammeraten Lasse Seifert også.

Det der med at skulle konkurrere mod en borgmester i svømning, var heller ikke så tosset.

- Jeg synes, det er spændende, men jeg ved ikke, om jeg kan slå ham. Men vi ville også med herud og hygge. Ellers skulle vi bare have været på skolen til test i tysk, sagde Lasse Seifert.

Drengene ved godt, at Henrik Hvidsten altså har gennemført en halv ironman, som indebærer 1,9 kilometer svømning, 90 kilometer cykling og en halv maraton.

- Jeg tror mere, det er mig, der taber, end ham. Jeg er ikke den bedste svømmer, men det bliver sjovt at prøve, mente William Nyrup Rasmussen og ja, han er langt ude i familie med Poul.

Kammeraten Simon Stab Bryndum er ikke i familie med en tidligere statsminister, men glad for at være ved Haraldsted Sø.

- Jeg var været her flere gange. Vandet er fint, lidt koldere end jeg havde regnet med, mener Simon.

To hold elever fra de to klasser blev valgt ud til at konkurrere mod Henrik Hvidesten på en distance cirka 60 meter ud til en bøje og retur, mens resten heppede fra stranden og badebroen.

Henrik Hvidesten bedyrede godt nok, at han ikke var i så god form, fordi han ligesom alle andre har været hjemme og ikke måttet komme i svømmehallen. Men det var bare spin.