Det kan du opleve fredag

Fredag den 8. juni klokken 12-17 er der åbent i dekoratør Lena Rasmussen og Hans-Erik Slundts baghave på Thomas Kingosvej 11 i Benløse. He er der mulighed for at hente inspiration til egen have samt at få en havesnak med parret, der har haven, som er cirka 40 år gammel.