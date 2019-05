Se billedserie Et af vores succeskriterier er, at elever og personale ikke oplever, at vi er her for at installere nye systemer, siger Esben Jacobsen. Han står her på en af Ådalskolens gangarealer sammen med Conni Nis-Hansen fra Ringsted Kommune. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Det giver god gevinst at styre el, vand og varme med sin mobiltelefon

Ringsted - 13. maj 2019

- Ringsted Kommune går forrest med dette ambitiøse tiltag med at gøre kommunens bygninger mere energivenlige.

Roserne kommer fra Esben Jacobsen, der er afdelingsleder hos ingeniørvirksomheden Kemp & Lauritzen. Vi møder ham på Ådalskolen i Ringsted for at høre om de mange fordele ved det centrale styringssystem (CTS) til regulering af lys, vand og varme.

Installeringen af styresystemet blev sat i gang på kommunens folkeskoler sidste år med den første pulje på omkring 25 millioner kroner i et treårigt ESCO-projekt, som virksomheden har indgået en aftale om med Ringsted Kommune. Et ESCO-projekt går i korte træk ud på at afsætte en pulje penge, som bliver investeret i energibesparende foranstaltninger på offentlige bygninger. I Ringsted har byrådet afsat i alt 75 millioner kroner til ESCO-projektet fordelt på tre år fra 2018-2020.

- Den komplette styring af samtlige folkeskoler i kommunen er en af kernerne og styrkerne ved dette projekt. Tidligere har der været en tendens til, at man giver lidt til alle, men denne gang når vi til bunds og får ikke behov for at komme tilbage igen på et senere tidspunkt, påpeger Esben Jacobsen.

Den samlede pris er 23,3 millioner kroner, mens den samlede besparelse lige runder en million kroner om året. Det betyder, at investeringen har tjent sig ind på omkring 23 år.

I et ESCO-projekt samarbejder en offentlig og en privat virksomhed. Hovedprincippet er, at man financierer investeringerne gennem energibesparelserne. Der er en gensidig forpligtigelse mellem Ringsted Kommune og Kemp & Lauritzen om at spare penge på projekterne. For at sikre, at investeringerne tjener sig hjem igen, garanterer leverandøren af de energibesparende tiltag, at besparelserne faktisk kommer i hus. Det er derfor Kemp & Lauritzens ansvar, at Ringsted Kommune sparer det ventede beløb per år.

Når det centrale styringssystem er installeret, får kommunens faste servicepersonale tilbudt en introduktion og et uddannelsesforløb, så de kan håndtere systemet.

- Vi arbejder med sidemandsoplæring og står desuden til rådighed i fem år. Vi vil gerne opbygge eksperter i kommunen, og sparringen med medarbejderne giver meget, siger Kemp & Lauritzens projektleder.

CTS-systemet omfatter blandt andet alt lys på gange og i klasseværelser. Alt lys kan styres via en app, der kan installeres i en mobiltelefon. Her kan man hurtigt få et overblik over det øjeblikkelige energiforbrug og hente data fra det seneste år.

- De ændrede undervisningsformer i folkeskolen, der blandt andet indbefatter mere gruppearbejde og større aktivitet på gangene, skal indtænkes i den belysning, der bliver sat op. Her kan sensorer være meget givtige, så det kun er de områder, hvor der er aktivitet, at lyset bliver aktiveret, siger Esben Jacobsen.

I forbindelse med udrulningen af CTS-systemet tager Kemp & Lauritzen en snak med ledelsen på hver enkelt skole for at klarlægge hver enkelte skoles særlige behov og aktivitetsmønstre.

- Her på Ådalskolen er der eksempelvis behov for mere lys i nogle lokaler end i andre, så det ønske tager vi naturligvis hensyn til, påpeger Esben Jacobsen.

Udover udrulningen af det komplette styringssystem på skolerne vil der i løbet af sommeren blive opsat klimaskærme og udskiftet vinduer på tre kommunale skolebygninger. Det gælder for Campusskolen, Søholmskolen i Jystrup og Kildeskolen i Gyrstinge. De tre skoler er udvalgt, fordi de har et stort behov for vedligeholdelse.

- Vores ESCO-arbejde vil blive meget mere synligt, når vi går i gang med klimaskærmene på Campusskolens facader, siger Esben Jacobsen.

Med på rundturen på Ådalskolen har vi også Conni Nis-Hansen, der er projektleder i Ringsted Kommunes bygge- og anlægsafdeling, der er en del af Vej- og Ejendomscenteret. Hun har gode erfaringer med ESCO-projekter fra Guldborgsund Kommune.

- Arbejdet med et ESCO-projekt giver et målrettet fokus på at minimere energiforbruget. Driftsfolkene i kommunen får en helt anden indsigt i og forståelse for de besparelser, der kan opnås, påpeger Conni Nis-Hansen.

Arbejdet i det første år har kørt benhårdt på at spare el, vand og varme. Derudover er der sidegevinster på vej, når der bliver udskiftet vinduer og facader på udvalgte skoler.

- Over 50 procent af det, der nu bliver klaret, kan føres tilbage til manglende vedligehold. Det er det efterslæb, som vi nu er i gang med at indhente. Det batter en del, når vi burger 22-25 millioner kroner om året i stedet 7-10 millioner kroner, som en gennemsnitskommune årligt ville bruge på vedligeholdelse af offentlige bygninger, siger Conni Nis-Hansen.