Se billedserie Sara Schytz (th.) er klar med alternativ Pilates-undervisning via sin hjemmeside. Privatfoto

Det er vigtigt at holde sig aktiv

Ringsted - 02. april 2020 kl. 14:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sara Schytz fra Pilates B i Ringsted og Lyngby, har gjort sig en del tanker om vores sundhed generelt i disse corona-tider og opfordrer folk til at få motion dagligt.

- I de meget vanskelige tider vi lever i i dagens Danmark, er det yderst vigtigt, at vi får - eller opretholder daglige gode rutiner, udtaler Sara Schytz i en pressemeddelelse.

- Vi må ikke falder for fristelsen til at hænge foran computer og fjernsyn, men sørger for at holde os aktive.

Sara Schytz er fuldt ud klar over, at vi af hensyn til vores egen- og andres sundhed er afskåret fra de fleste af vores daglige rutiner, socialt og arbejdsmæssigt, for ikke at blive smittet med Covid-19 eller sprede smitten.

Mange stopper træning

Overholder vi ikke disse nye regler for adfærd kan det gå ud over vores egen og andres sundhed. Det kan desværre medføre, at mange bliver mindre aktive eller decideret er inaktive.

Inaktivitet kan have mange negative følger for ens sundhed. Ikke alene forfalder muskler og led, men allerede efter to ugers inaktivitet begynder vores krop at udvise samme forandringer, som var vi ved at få diabetes.

- Risikoen for knogleskørhed stiger, vi kan få balanceproblemer, mange bliver deprimerede ved inaktivitet, og endnu flere oplever en væsentlig forringet livskvalitet, oplyser Sara Schytz.

Gavnlig virkning

- Heldigvis er det sådan, at al aktivitet/motion har en gavnlig virkning på kroppen. Vi skal helst motionere mindst 30 min dagligt. Det behøver ikke at være sammenlagt 30 min, men dog mindst 10 min uden pauser, fortæller Sara Schytz.

Det kan være morgengymnastik, pilates, yoga, gang eller løb i naturen med behørig afstand til andre motionister. Det kan være havearbejde og husarbejde.

Det er alle aktiviteter, som vi kan gøre samtidig med, at vi passer på os selv og hinanden.

Det er i øjeblikket muligt at gå i et træningscenter. Derimod kan man finde online træning.

Sara Schytz tilbyder pilatestræning og yoga online, hvor man kan træne hjemme hos sig selv.

Man går ind på Pialtes B´s hjemmeside, pilatesb.dk, vælger »Book en tid Ringsted« eller »Book en tid Lyngby«, vælger et hold og booker en tid. På træningsdagen får tilmeldte sendt en mail med link til onlinetræning.

Ved træning online, skal man have adgang til internettet via en computer, telefon- eller tablet med tændt kamera. Træning online er både for nybegyndere og øvede i Pilates. Vil man have en smagsprøve på, hvordan træningen foregår, kan man på You Tube finde seks små træningsvideoer.