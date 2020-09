Se billedserie Skraldetativet har mange gode funktioner, men også en del knapt så gode. Nu skal kommunen måske se sig om efter et nyt system. Foto: Jens Wollesen

Det er en ommer: Politikere må tage skraldet igen

Ringsted - 05. september 2020 kl. 14:15 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Kommune skal se sig om efter et nyt skraldesystem eller en ny producent, efter den nuværende producent af kommunens cirka 9200 metalstativer med kort frist har opsagt aftalen med Ringsted Kommune. Begrundelsen er, at skraldestativerne, der særfremstilles til Ringsted Kommune, er for dyre for virksomheden at producere. Virksomheden er ikke interesseret i at genforhandle aftalen.

Som en nødløsning havde politikerne i Klima- og Miljøudvalget håbet, man kunne vinde tid ved at indkøbe 525 skraldestativer, som man kunne have på lager, når aftalen udløber om seks eller, i bedste fald, 12 måneder.

Det ville koste den nette sum af 1,8 millioner kroner, men så stod man i det mindste ikke på helt på bar bund, syntes logikken at være.

Men nu skydes den plan i sænk. Nye oplysninger viser, at producenten ikke som forventet kan fremstille stativerne for 1,8 millioner kroner. Det vil angiveligt blive noget dyrere, hvis det overhovedet kan lade sig gøre at hastefremstille de mange stativer.

- Det har vist sig, at vi har truffet beslutningen på et forkert prisgrundlag, siger formand for Klima- og Miljøudvalget Torben Lollike (R) og erkender, at han endnu engang »må tage skraldet« i og med, sagen skal vurderes på ny.

Ringsted Kommune investerede tilbage i 2013 i det helt unikke system, der både skulle være mere funktionelt og skønnere at se på end tilsvarende systemer i andre kommuner.

Men allerede nu kan systemet altså være på vej ud.

