Se billedserie Jan Jochimsen med en hjemmelavet brieost, der i smag og konsistens er som dem, der kan købes. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Det er blevet populært at nørde i køkkenet

Ringsted - 03. juni 2021 kl. 17:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Mens mange har fået været meget hjemme her under coronaen er der blev nørdet igennem i mange køkkener. Det mærker Hjemmeriet på Nyvangsvej 93 mellem Ørslev og Gørslev. Her har der været gang i salg af udstyr til hjemmefremstilling af ost, fermentering, brødbaning med mere.

Eneste problem for Jan og Asta Maria Jochimsen, der står bag Hjemmeriet, er, at det er svært at skaffe varer nok på hylderne.

- Alle vil have kornkværne, for alle er hjemme, fortæller Jan Jochimsen.

Kornkværnene er fremstillet i Østrig på en socialøkoknomisk virksomhed, og den kan ikke følge med. Det samme gælder andre varer - de er svære at få hjem i øjeblikket.

Hjemmeriet forhandler ikke lige de almindelige varer, som kan købes i enhver isenkræmmer. Det er specielle produkter, som eksempelvis kornkværne og kornvalser, udstyr til hjemmefremstilling af ost, yoghurt og til fermentering.

- Det er tilfredsstillende at lave sit eget, siger Jan Jochimsen.

- Så ved man også, hvad er i tilføjer Asta Maria Jochimsen.

- Jeg elsker at nørde i forskellige ting, så synes jeg det er sjovt at gå i Ole-opfinder hjørnet og finde en løsning, fortæller Jan Jochimsen.

Parret har gennem mange år fremstillet blandt andet ost, yoghurt, smør, mælkesyregærede grøntsager, brød og øl til eget forbrug.

Til at begynde med var det interessen for at lave oste, der drev Jan Jochimsen. Det kræver noget specielt grej at producere ost. Det førte til, at de i 2008 etablerede Hjemmeriet.

Foruden redskaber til hjemmefremstilling så sælges der også ingredienser. Det er for eksempel bakteriestammer til fermentering. Det er blevet meget populært at fermentere, og det er noget af det, Hjemmeriet koncentrerer sig meget om.

Fermentering er en biokemisk proces, der opstår for eksempel ved gæring eller syrning, og som delvis nedbryder og omdanner et råmateriale ved hjælp af gær, bakterier eller andre mikroorganismer.

Den gode bakterie er den røde tråd i Hjemmeriet.

Når gode bakterier tilsættes gode råvarer, og med lidt vejledning, så kan man fremstille gode og velsmagende produkter i sit eget køkken.

Kombucha, som er fermateret te, blev der drukket en del af 1970'ernes kollektiver. Det er hitter igen tillige med kefir og sauerkraut, som også er fermenterede produkter.

- Det er faktisk skide sundt, fortæller Jan Jochimsen, der har kunder, som har fået det anbefalet af lægen.

Det gør noget godt for kroppen. Fermentering er gode bakterier.

- Den er god for leveren og god for mange andre ting, fortæller Jan Jochimsen.

Det er en syrlig drik, som i smag kan varieres alt efter, hvilken te, den laves på.

Kefir er også godt for systemet, da det indeholder mælkesyrebakterier.

Noget andet, der hitter i øjeblikket er at fremstille sin egen yoghurt. Det kan laves i forskellige konsistenser og smage, alt efter, hvilke bakterier, der tilsættes.

Osteløbe, som får mælken til at stivne og mælkesyrebakterier, der skal til for at give osten smag, finder man også på hylderne.

Man behøver ikke at være bange for at kaste sig ud i fremstilling af ost. Det er ikke vanskeligt, forsikrer Jan Jochimsen. Man skal lige sætte sig ind i de grundlæggende ting.

- Man skal være bevidst om hygiejnen, understreger han.

Hvis man for eksempel kaster sig ud i at lave brieost, så kan man have et færdigt resultat på omkring 14 dage - alt efter, hvor moden den skal være.

- Vi sælger ikke mælk, oplyser Asta Maria Jochimsen.

Til fremstilling af ost og yoghurt, kan man bruge økologisk mælk fra supermarkedet.

Men ellers forhandles alt, hvad der kræves for at komme i gang med egen osteprouktion, sauerkraut, brødbagning med mere. Bakker og forme til osteproduktion er Asta Maria og Jan Jochimsens eget produkt.

Til brødbagning forhandles korn i forskellige varianter, heriblandt gamle sorter som spelt, emmer og enkorn. Det er alt sammen økologiske produkter, som efter en tur i kværken bliver til fuldkornsmel.

Færdig produkter som kombucha, kimchi, sauerkraut, ost, feta, gammeldags rugbrød kan også købes i Hjemmeriget.

Vil man hellere selv kaste sig ud i at fremstille disse produkter, så fås der vejledning i det og der kan købes bøger med opskrifter.

Hjemmeriet har planer om at lave workshops, hvor man kan lære at lave ost og yoghurt. Det bliver formentlig i Ørslev Kulturhus, hvor der er et skolekøkken.

- Det forventer jeg, vi kommer i gang med, når vi må mødes uden mundbind. Hjemmeriet vil også lave workshops hjemme i fremstilling af oste og fermentering.

- Det er sjovt at lave det selv. Det giver en anden dimension, forsikrer Jan Jochimsen.

Åbningstiderne i Hjemmeriet er tirsdag, torsdag og lørdag, men tjek på nettet for en sikkerhedsskyld. Der kan også aftales tidspunkt.