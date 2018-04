Udskiftningen af tagpappet på Dagmarskolen vil foregå i løbet af sommerferien, så elevernes skolegang ikke påvirkes. Foto: Bodil Pinholt

Send til din ven. X Artiklen: Det drypper fra taget på skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det drypper fra taget på skole

Ringsted - 01. april 2018 kl. 07:24 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det stod bøjet i neon, at taget på Dagmarskolen var tjeneligt til en udskiftning, da Rambøll for tre år siden undersøgte tilstanden på skolerne i Ringsted Kommune. Nu, tre år senere, er der så fundet utætheder i tagpappen på skolens bygning E.

På seneste møde i Plan- og Boligudvalget accepterede man at betale 1,2 millioner kroner for at lappet taget.

- Det giver sig selv hvorfor. Hvis ikke vi gør noget, så rådner skolen væk. Så selvfølgelig skal vi formindske den skade, der er opstået. Vi har haft nogle bygninger, hvor det gik aldrig godt, at vi ikke greb ind i rette tid. Man kan kun kigge på Benløse og sige hov, siger formand for Plan- og Boligudvalget, Per Flor (S), med henvisning til Byskovskolens afdeling Benløse, der netop nu er under en omfattende renovering.

Det er cirka 800 kvadratmeter tagpap, der skal udskiftes, og man forventer, at arbejdet kan foretages i løbet af skolernes sommerferie.

- Det er oplyst, at der enkelte steder har været tætheder fra taget på nordlige ende af hovedbygningen. (...). Der bør lægges nyt pap på eksisterende tag. Så klar er konklusionen i Rambølls rapport fra 2015 om skolerens tilstand og nødvendige vedligeholdelsesopgaver.

Med rapportens konklusioner in mente ærgrer det Per Flor, at man nu skal ud at finde en panikløsning, når problemet har været kendt i tre år.

- Spørgsmålet er, om ikke det havde være i mindre omfang, hvis vi var gået ind i 2015. Det kunne godt være, at man skulle kigge i Rambølls rapport, så vi ikke hele tiden halter bagefter. Set i bagklogskabens lys vil det give god mening at undersøge, om der er andre steder, hvor rapporten påpeger et muligt problem.

I dagsordenen skriver administrationen, at en renovering af tagpappet på Dagmarskolen:

- ... vil være til gavn for bygningens levetid, og at bygningen sikres mod råd og svamp på grund af indtrængende vand til bygningsens tagkonstruktion«. Man skriver også, at man ikke har undersøgt selve tagkonstruktionen for skader, men at det forventes, at der er småskader i konstruktionen.

De 1,2 millioner kroner, en renovering vil koste, tages fra en pulje med ubrugte midler fra 2015 og 2016.