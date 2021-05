Politiet beder om hjælp til at finde frem til en ung tankrøver. Foto: Allan Nørregaard

Derfor måtte ung mand opgive røveri på tankstation

Ringsted - 25. maj 2021 kl. 11:19

En ung mand på 14-18 år forsøgte mandag aften omkring klokken 21.40 at begå røveri mod Circle K's tankstation på Roskildevej i Benløse ved Ringsted.

Han medbragte en kniv, som han truede med over for personalet, mens han krævede at få fingre i kassebeholdningen.

Butikkens kassesystem var dog forsynet med "Safepay", som gjorde det umuligt for personalet at udlevere penge til røveren. Den unge mand forlod derfor butikken uden at få noget med sig og gik fra stedet i vestlig retning.

En politipatrulje blev sendt til tankstationen, men fandt ikke frem til nogen mistænkte i sagen. Overvågningen fra tankstationen blev gennemgået, og her kunne det konstateres, at den unge mand ankom til tankstationen sammen med to andre personer, som også forlod stedet sammen med den unge mand.

Den unge mand beskrives som 160-170 centimeter høj og med spinkel kropsbygning. Han var iført elefant hue, en mørkegrøn dunjakke med hætte, sorte bukser, sorte sko med hvid sål og hvide handsker.

De to teenagere på 15-18 år, som ventede på røveren uden for tankstationen, var en ung kvinde og en ung mand. Kvinden vurderes til at være 155-165 centimeter høj og med almindelig kropsbygning. Hun havde lagt sort hår og var iført en sort dunjakke med lys pelskrave, sorte bukser og hvide sko.

Den unge mand var 170-180 centimeter høj og med almindelig kropsbygning. Han var iført en sort Moncler dunjakke med hvid skrift indvendigt langs lynlåsen og i hætten, mørke bukser og sorte sko. Han medbragte en skuldertaske.

Politiet efterforsker sagen og forsøger at finde frem til den mistænkte og de to unge, som han fulgtes med. Vidner, som har set en eller flere af de beskrevne unge eller som kan komme med oplysninger i sagen, kan kontakte politiet på telefon 114.