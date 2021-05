Se billedserie Formand for Ringsted og Omegns Jagtforening skød sidste år mere end 200 rågeunger i Ringsted By. Nu er han igen i gang med salonriffelen med tilladelse fra Ringsted Kommune og Naturstyrelsen.

Derfor går de og skyder med halvautomatiske salonrifler i byen

Ringsted - 12. maj 2021 kl. 17:35 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Støjen kan være svær at holde ud, når en særlig fugleart cirkulerer over trætoppene med en højlydt skræppen til følge.

Hvert år er mennesker rundt om i mange danske byer udsa larmen fra råger. Dét i en sådan grad, at myndighederne anser det for sundhedsskadeligt for dem, der bor tæt på fuglene.

I Lystanlægget i Ringsted er der fra klokken 4 om morgenen et inferno af larm fra den ellers fredede fugleart. Det samme er tilfældet 12-13 andre steder i og omkring byen. Derfor sættes der nu ind for at begrænse fuglenes formering.

Det fortæller teamkoordinator for Ringsted Kommunes grønne områder Katrine Kas Schulz, som samtidig kan berolige borgere, der måtte undre sig over, at der for tiden render personer bevæbnet med halvautomatiske salonrifler i rundt i byen: Det drejer som om jægere, der på bestilling fra Ringsted Kommune er bemyndiget til at regulere rågebestanden ved at skyde ungerne.

Mange henvendelser - Vi får rigtig mange henvendelser fra borgerne, så vi vil også gerne ud med budskabet om, at vi faktisk gør noget ved det her. Vi har en indsatsplan, siger Katrine Kas Schulz.

- Men vi har lidt en udfordring i, at støj opleves forskelligt fra borger til borger. Hvad der er voldsom støj for nogle, betyder mindre for andre.

Nedskydningen sker efter nøje vedtagne retningslinjer. For eksempel må jægeren ifølge teamkoordinatoren kun skyde, når ungen er ude af reden og fra en bestemt vinkel.

Da råger er fredede, skal kommunen søge tilladelse hos Naturstyrelsen. Den gives i Ringsted Kommune, fordi rågerne har slået sig ned inden for 200 meter fra bebyggelse, og fordi støjens omfang udgør en sundhedsfare for mennesker.

Egern spiser rågeæg Råger udgør i stigende grad et stort problem i adskillige danske byer. Landet over er der eksperimenteret med forskellige metoder til at regulere bestanden, herunder at udsætte egernhuse, fordi egern holder af at spise rågeæg. Men strategierne har vekslende succes.

I Ringsted Kommune har man efter at have søgt og fået tilladelse gennem de seneste år benyttet sig af muligheden for at skyde rågeunger.

Sidste år resulterede det i, at der blev skudt mere end 200 rågeunger. Katrine Kas Schulz har ikke kendskab til, hvor mange, det drejede sig om året før, eller om Ringsted by er mere eller mindre plaget end andre byer.

Lige som sidste år udføres nedskydningen af Benny Christensen, der er formand for Ringsted og Omegns Jagtforening. Han har tilladelse til at medbringe en eller to jægere ved behov.

Jægerne er i letgenkendelige gule veste. De har tilladelse til at skyde på følgende steder: Kærehave Skov, Tværalle, Lystanlægget, Valdemarskolen, Sct. Bendts Kirke, Klosterlunden, Ole Hansens Vej, Søndre Parkvej, Ahorn Allé, Bragesvej, Kærup og på alle DSB's parkeringspladser.