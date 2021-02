Se billedserie Der er ny købmand på vej i Rema 1000 i Jyllandsgade. Foto: Jens Wollesen

Derfor forlader købmand travlt supermarked

Ringsted - 16. februar 2021 kl. 13:37 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

- Jeg er superglad for Rema1000, og jeg synes stadig konceptet er helt fantastisk, men det er også mange timer og meget tid, man skal lægge som købmand. Sådan siger Mette Malene Jensen, der fratræder som købmand i Rema1000 i Jyllandsgade den 23. februar. Fratrædelsen skyldes ikke andre omstændigheder end tid. I sommerferien sidste år fik hun for alvor øjnene op for, at der findes et liv udenfor Rema1000, hvor hun i hvert fald har lagt 60 timer om ugen igennem de seneste syv år, hun har været købmand.

- Der er en kæmpestor frihedsgrad i forhold til at drive butik under Rema1000s faner. Der er fantastiske varer, og så er jeg glad for butikken, personalet og kunderne, men jeg er 43 år, og det er på tide at prioritere mig selv og min egen tid lidt mere, siger Mette Malene Jensen.

Mette Malene Jensen er rigtig glad for Rema1000, så hun forlader udelukkende stillingen som købmand i jagten efter mere tid til sig selv og hesten. Foto: Jens Wollesen

Siden Mette Malene Jensen startede sit første job i en Netto i Roskilde som 19-årig, har købmanden både arbejdet som distriktschef for Netto i Stockholm og Ballerup. Efter syv år i Rema1000 i Jyllandsgade og hele 25 år i supermarkedssektoren er det på tide at træde nye fodslag. - Jeg har stort ikke lavet andet hele mit liv, så jeg synes, at tiden er inde til at prøve noget helt andet, siger Mette Malene Jensen, der dog endnu ikke ved, hvad hun præcist vil efter Rema1000. - Jeg har givet mig selv et år til at finde ud af, hvad næste skridt skal være. Men jeg er konkurrencerytter og kunne godt bruge noget tid med min hest og komme i lidt bedre fysisk form.

Mette Malene Jensen er rigtig glad for Rema1000, så hun forlader udelukkende stillingen som købmand i jagten efter mere tid til sig selv og hesten. Hun har været købmand i Jyllandsgade siden 2017, hvor hun overtog forretningen fra Michael Iversen (tv.) Foto: Hans-Jørgen Johansen

En høj standard Som købmand har Mette Malene Jensen gået meget op i at have en høj standard. - Jeg er gået meget højt op i en høj standard i forhold til det ene og andet. Det gælder varer, orden og renlighed, men også at holde de ansatte motiveret igennem ansvar, siger Mette Malene Jensen og tilføjer: - Og det bliver også personalet, jeg kommer til at savne mest.

24-årige Mathias Hartmann tiltræder onsdag den 24. februar som ny købmand i REMA 1000 Jyllandsgade 7 i Ringsted. Han overtager opgaven efter afgående købmand Mette Jensen.

Hun nærer ingen bekymringer til afløseren Mathias Hartmann, der har arbejdet i Rema1000 på Kaserne Allé i Ringsted – først som ungarbejder, siden som lukkeansvarlig, så elev og senest souschef. - Nu har han gået rundt med mig i et par uger, og Mathias (Hartmann, red.) ved udmærket, hvad han vil. Han kan sagtens skabe sin egen, gode forretning, siger hun. Selv om Mette Malene Jensen har besluttet sig for at forlade supermarkedssfæren, arbejder hendes eksmand, men nuværende kæreste som købmand i en Rema1000 i København. Hun kan dog heller ikke afslå aldrig at komme til at arbejde i supermarked igen. - Måske tyve timer om ugen ville være okay, men der skal altså også være tid til andet.

