Derfor fik 13-årige drenge travlt, da de så politiet

Fredag klokken 17.03 ville et par betjente tage en snak med tre unge, der opholdt sig ved et offentligt kontor i den nordlige ende af Nørregade i Ringsted.

Da de unge opdagede politiet, stak to af dem af i løb, men politiet fik fat i den ene. Der var tale om to drenge på 13 år fra Ringsted, som politiet fik en snak med om deres gøremål på stedet.

Samtidig hermed anmeldte en lokal mand, at han havde set en løbende, ung mand smide en pose fra sig ved en skraldespand. Manden afleverede posen til patruljen, der kunne konstatere, at den indeholdt lidt hash. De to drenges værger blev tilkaldt til stedet, hvorefter politiet fik klarlagt, at de to drenge var i besiddelse af både salgsposer og en digitalvægt, som ikke umiddelbart var ulovlige i sig selv, men som ofte bliver anvendt til salg af euforiserende stoffer.