Vibeke Andreasen er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Ringsted Kommune. Privatfoto

Derfor er sygeplejerskerne i Ringsted skuffede over konfliktens udfald

Ringsted - 26. august 2021 kl. 13:51 Af Alexandra Pedersen Kontakt redaktionen

Fællestillidsrepræsentanten for sygeplejerskerne i Ringsted Kommune, Vibeke Andreasen, beretter torsdag formiddag om lokal skuffelse, efter det onsdag aften blev meddelt, at regeringen vil ende sygeplejerskernes strejke med et lovindgreb.

- Vi er meget skuffede, selvfølgelig. Meget skuffede over, at det ikke blev til mere, og over at politikerne endnu en gang nægter at fastholde den danske model. Det er jo dem, der skal bevillige pengene, siger Vibeke Andreasen.

Lovforslaget, som ophæver den mæglingsskitse, de strejkende sygeplejersker har stemt imod, er fremsat i folketinget i dag, torsdag, og forventes at blive stemt igennem med et flertal fredag.

For sygeplejerskerne i Ringsted Kommune betyder det helt konkret, at de skal tilbage på arbejde fra på lørdag, med den lønstigning på fem procent over tre år, som de oprindeligt stemte imod.

- Lovforslaget indeholder jo også, at de skal nedsætte en ny lønkomité, så jeg håber at politikerne fremadrettet vil være tro mod komitéens anbefalinger, og at de vil tage deres status alvorligt, så vi kan få løftet kvindefagene. Det er jo en stor faggruppe, og der er mange, som mangler kollegaer, så det håber jeg, at de vil få gjort noget ved, og at de ikke bare forsætter med at love noget, de ikke kan holde, siger Vibeke Andreasen.

Hun tilføjer, at hun håber at ændringerne kommer indenfor en overskuelig fremtid, og at sygeplejerskerne jo selvfølgelig aldrig har krævet, at det skulle ske i morgen.

Normal drift efter nytår

Den næste udfordring på sygeplejer området bliver så afholdelse af den ferie, der er i overskud fra den tid, de har strejket. Og det skal ske inden udgangen af året, hvilket ifølge Vibeke Andreasen betyder, at normaldrift først bliver muligt i det nye år.

- Vi har jo selvfølgelig haft god hjælp af andre kolleger under strejken, og det håber jeg da fortsætter, så borgerne ikke kommer til at mærke noget. Men alle, der har været udtaget til strejke, mangler jo at holde deres ferie, så det skal vi jo i gang med fra næste uge af. Derfor vil der fortsat være en udfordring for sygeplejerskerne i Ringsted Kommune, siger hun og tilføjer:

- Vi er nok først tilbage i fuld vigør efter nytår.

Hun fortæller afslutningsvis, at der endnu ikke har været nogen udmelding fra Dansk Sygeplejeråd, og hun forventer, at den først kommer, når lovforslaget er endeligt vedtaget i morgen.