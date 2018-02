Se billedserie Anette Rand, der er psykomotorisk terapeut på Solbakken, mener, at floorball indtil videre har været en god ide. - Nogen af de ældre vil eller kan ikke være med til en del af de aktiviteter, vi har på plejecenteret, men det her har fået nogle af dem med, siger hun. Foto: Hans Jørgen Johansen

Der svinges og skydes på plejecentret

Ringsted - 27. februar 2018 kl. 13:23 Af Yngve Saxil Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plejecenteret Solbakken var mandag rammen om en små alternativ udgave af floorball, hvor ni af plejecentrerets beboere spillede en gang stillesiddende floorball. Sporten, som er populær blandt kommunes unge, har nu også fået plejecentrets beboere med.

Mens tempoet nok er en smule langsommere end når de unge spiller, så var der stadigvæk godt gang i mandagens kamp, hvor det heller ikke var helt ufarligt at deltage, da det nogle gange godt kunne se ud som om, at der blev skudt mere efter modspillerne end målet. Det var heller ikke alle af spillerne, der mente, at de kun skulle bruge deres stav til at skyde med, så der blev også forsøgt at score med kast og spark til bolden.

Hele ideen med at spille floorball på plejecenteret opstod, da medarbejdere på kommunes plejecentre var på inspirationstur til Tåstrup, hvor man oplevede floorball for de ældre. Derfor fik plejecentrets pedel fremstillet nogle plader, der bliver spændt fast på stolene, så man kan lave en floorballbane.

Indtil videre lader det til, at floorball på plejecentret er en succes. Det er i hvert fald med stor entusiasme, nogen dog med lidt mere end andre, at de ni ældre deltager.

Tove Petersen, der har boet på Solbakken i lidt over et år og som deltog i mandagens kamp på det røde hold, er da også glad for den nye aktivitet på Solbakken.

- Jeg har haft travlt som målmand og fik scoret en del mål. Det er meget sjovt at spille, for det får lidt konkurrencemennesket frem i mig, og så er det rart, at man kan sidde ned, fortæller hun.

Slut resultatet kunne dog godt have været bedre, hvilket Tove Petersen heller ikke var helt tilfreds med, da modstanderholdet vandt 16 - 8.

- Jeg tror der er blevet snydt med vores point, vi har jo så få, siger hun.

Plejecenteret regner med, at floorball skal være en fast aktivitet fremadrettet, så Tove Petersen har god mulighed for at få revanche på næste mandag.