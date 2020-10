Lisbeth Andersson og Dorthe Nøhr har etableret Facebookgruppen Plads til at være anderledes, og vil gerne fortælle andre, at det er ok at man ikke passer ind i en skabelon. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Der skal være plads til at være anderledes

Ringsted - 01. oktober 2020 kl. 15:25 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Alle mennesker er forskellige og unikke, men alligevel har vi nogle skabeloner i vort samfund, som vi har en forventning om, at folk passer ind i. Det vil Dorthe Nøhr og Lisbeth Andersson nu gøre op med, og de har derfor etableret Facebookgruppen »Plads til at være anderledes«.

Den er en åben gruppe, som alle kan melde sig ind i. Dorthe Nøhr og Lisbeth Andersson indbyder desuden til en workshop den 2. november i Ringsted Kulturhus, Søgade 3, klokken 19.

De vil gerne inspirerer folk til at åbne sig - til at shine lidt med det, man har med sig. Det mener de, at verden har brug for.

- Vi er begge to meget anderledes. Vi skiller os ud fysisk og vi ser verden lidt anderledes end andre. Vi har snakket om, at det kunne være ret fedt at sætte ord på nogle af de problemstillinger, der er, og at det er ok at være anderledes, siger Dorthe Nøhr.

- Det behøver ikke at være fysisk. Det kan også være psykisk, tilføjer hun.

Fysisk skiller Dorthe Nøhr sig ud ved, at hun har et handicap i benene og er udfordret på sin gang.

- Jeg er 1,96 meter høj. Jeg har gerne ville være mindre, siger Lisbeth Andersson.

Det er fysiske ting, som de ikke kan skjule.

Dorthe Nøhr og Lisbeth Andersson vil også gøre op med de skabeloner, der findes i samfundet.

Lisbeth Andersson arbejder for eksempel på deltid, og når nogen får det at vide, så spørger de altid: Hvad laver du så ved siden af. Folk har automatisk en forventning om, at hun arbejder fuld tid.

- Der er uskrevne ting om, hvordan man skal være i det her samfund, men du må godt gøre det, der virker for dig, understreger Dorthe Nøhr.

- Jeg er vokset op med, at sådan gør man, fortæller Lisbeth Andersson og fortsætter.

- Jeg har gået og vil passe ind og skære nogle af de ting fra, der gør mig unik.

Dorthe Nøhr har også gerne ville være anderledes. Hun ville gerne være som sin tvillingsøster, som ikke har fysisk handicap, men nu har hun accepteret at hun er den, hun er.

De har begge to fundet nogle værktøjer, der har gjort det nemmere at være dem, de er.

De er kommet videre gennem access consciousness.

- Det er en masse værktøjer, man kan bruge i sin hverdag og kropsprocesser, og det stopper det tankemylder, der fortæller, at du ikke er god nok, siger Lisbeth Andersson.

- Det handler om at give slip på alle de begrænsende tanker. Det er magisk. Efter en behandling er det lettere at være i verden, siger Lisbeth Andersson.

- Man sletter ikke noget, men man lærer at putte begrænsningerne væk, så de får mindre betydning, tilføjer Dorthe Nøhr.

- Jeg ser det nu, at det er en styrke at være 1,96 meter. Jeg har vendt det til en fordel. Hvordan kan jeg bruge det, fortæller Lisbeth Andersson.

Det vil de gerne give videre til andre.

Dorthe Nøhr og Lisbeth Andersson vil gerne have folk til at se muligheder frem for begrænsninger. De brænder for at fortælle andre, at de er ok, som de er.