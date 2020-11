Der røg den joint

Patruljen stoppede bilen for et rutinetjek og bemærkede, at der lå jointpapir med tobaksrester i bilen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 20-årig var ikke under mistanke for at køre narkokørsel, så han slap for at blive anholdt, sigtet for det og taget med til en blodprøve, men den unge mand er nu sigtet for besiddelse af de hashklumpen, som politiet beslaglagde med henblik på at få den formelt konfiskeret af en dommer senere.