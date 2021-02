Kærup Parkvej i Ringsted med hele fem store maskinfirmaer inden for en strækning på 650 meter omdøbes normalt til Åben Maskinvej to dage om året. Men i år kommer det alternative skilt ikke op. Pr-foto

Der kommer ingen ekstra trafik på maskinvejen i år

Ringsted - 04. februar 2021

Coronapandemien har også ramt femkløveret bag Åben Maskinvej i Ringsted

Corona fik kål på Agromek 2021, og også overflødighedshornet af maskiner på Åben Maskinvej i Ringsted i marts er streget af kalenderen.

Den store, fælles åbent hus-dag på Kærup Parkvej med ikke færre end fem store maskinfirmaer inden for 650 meter, skulle i år have været afviklet for fjerde gang.

- Det bliver desværre ikke til noget som følge af corona-epidemien. Vi véd, at rigtig mange af de trofaste besøgende fra tidligere års Åben Maskinvej er kede af, at de ikke kan besøge Scantruck, Hydrema, Nicolaisen & Larsen, Helms TMT-Centret og Mertz og få en god maskinsnak, siger marketingchef Bjørn Fuglsang hos Scantruck i en pressemeddelelse.

- Sædvanligvis er der ægte feststemning over de to åbent hus-dage med masser af skinnende maskiner til både entreprenørbranchen, landbruget og industrien. De fem maskinfirmaer har jo fået god tradition for både at præsentere, snakke om og sælge godt med maskiner.

Også mandskabet hos de fem Åben Maskinvej-firmaer savner de gode, gamle dage uden coronarestriktioner.

- For maskinsælgerne er det altså mere rigtigt at gå rundt om de mange maskiner og få en snak med kunderne, end at alting skal foregå virtuelt fra skrivebordet. Vi er alle ramt af en kollektiv længsel efter normale tilstande med duften af nye dæk og hydraulikolie, siger Bjørn Fuglsang.

- Der er naturligvis stadig fuld aktivitet i alle maskinhusene, og kunderne er stadig velkomne med de restriktioner, der nu gælder i øjeblikket. Det foregår bare på en anden måde, og maskinsælgerne er altid klar til en maskinsnak og med råd og vejledning også under de nuværende betingelser. Men der skal ikke herske tvivl om, at alle glæder sig til, at vi kan invitere til åbent hus igen, fastslår Bjørn Fuglsang.