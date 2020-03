Der kommer en tid efter corona

Præsterne bruger de sociale medier til at række ud til folk med trøst, bøn, håb og opmuntring. De bruger også den digitale tidsalders muligheder for at snakke sammen og udveksle gode ideer med hinanden. Også globalt.

Det er på den måde, at for eksempel Mette Marbæk i Haraldsted-Allindelille via Helsingør Stifts facebookside fandt frem til det her meget aktuelle og fremsynede digt af den norske præst og digter Hans-Olav Mørk.

Det er skrevet den 14. marts, netop som verden for alvor begyndte at lukke ned på grund af coronavirus. Men verden vil blive lukket op igen.