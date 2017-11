Der bliver jul i Ringsted

Hele Ringsted er klar til Jul i Ringsted. Fra venstre er det formanden for Kultur- og Trivselsudvalget, Per Nørhave, direktør Marius Byriel fra Ringsted Kongrescenter, formanden for Ringsted City, Steffen Nielsen, formanden for centerforeningen i RingStedet, Hanne Burø, centermanager i Ringsted Outlet, Jeanette Jussing Amdal og formanden for Ringsted Julebelysning, Flemming Hansen. Foto: Peer Rasmussen