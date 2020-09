Den fremtidige bolig har folk selv indflydelse på nu

Hvis man er 60 år, i fin form og aktiv på arbejdsmarkedet nu, er det måske ikke lige boligen om 20 år, man tænker mest over.

Men det vil Ringsted Kommune gerne have borgerne til og så komme med deres ideer og tanker på et borgermøde mandag den 28. september fra klokken 17 i Ringsted Kongrescenter.

Det var også meningen, at alle holdninger og ideer fra borgerne på mødet i maj skulle bruges af Cowi til en stor analyse af behovene for fremtidens plejeboliger.

Det blev så vendt på hovedet. Cowi har i mellemtiden gennemført en analyse dog »kun« med brug af interviews med for eksempel Ældrerådet og andre relevante folk på ældreområdet. Nu skal borgerne så med.

Analysen beskriver, hvad prognoserne siger om fremtidens ældre i Ringsted Kommunen. Der vil i år 2040 være 3043 flere borgere over 65 år, end der er nu, og der vil være behov for 56 plejeboliger, hvoraf cirka halvdelen bør være skærmede boliger.

Analysen rummer blandt andet nogle tanker om, at fremtidens plejeboliger skal være mere i retning af et seniorbofællesskab med fælles arealer og fælles muligheder for oplevelser hver dag.