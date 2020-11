Demokrater i Trump-land: Vi er dybt skuffede over vores stat

- Loyalitet må være grunden til Trumps store fremgang. For helt ærligt kan jeg virkelig ikke tro, at man kan bakke sådan et menneske op.

- Vi er meget skuffede over vores medborgere i staten, men ikke specielt overraskede. Der er mange, der er for loyale overfor republikanerne til at stemme andet, siger Anita Larsen og tilføjer:

Vores land har brug for Biden

Anita og Mark Larsen er ikke bare skuffede over delstatens valg af Trump, men også kandidaterne til repræsentanternes hus og senatet.

- Vi havde to fremragende demokratiske kandidater, som virkelig gjorde det godt for Iowa i Washington D.C., men de er tabt nu, siger Anita Larsen, der mener, at alle stemmer tæller, også selvom den siddende præsident skulle sige noget andet.

- Jeg sad oppe til kl. 2 i nat og så Trump lyve om sin sejr, før stemmerne var talt op, og det er jo lige til at ryste på hovedet af, siger Anita Larsen.

Hun håber, at demokraternes Joe Biden kan hamle op mod Trump, der i skrivende stund da også har færre valgmandsstemmer.

- Vi håber, han kan tage føringen og få de 270 valgmandsstemmer, han behøver for at blive vores præsident. Vores land har desperat brug for det.

We had two excellent Democratic candidates who would have served Iowa well in Washington.