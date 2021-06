Se billedserie Til demonstrationen mod hjemsendelsen af syriske flygtninge blev der mellem talerne sunget sange. Foto: Alexander de Summer-Brason Welford

Demo mod hjemsendelse af syrere: Det koster noget at tie

Ringsted - 23. juni 2021

- Hvordan skal jeg kunne undervise i demokrati og menneskerettigheder, når regeringens asylpolitik krænker deres menneskerettigheder?, spurgte VUC-læreren Viggo Pedersen retorisk.

Han underviser en række syriske unge i samfundsfag på VUC Klar i Ringsted.

Han var én af de mange talere til demonstrationen mod hjemsendelsen af syriske flygtninge, som løb af stablen tirsdag aften på plænen ved rådhuset og Sct. Bendts Kirke i Ringsted.

Her var godt og vel 100 mennesker mødt op med deres sympati og fællessang for de syrere, der er blevet smidt på porten og skal tilbage til deres hjemland.

Som i 1930'erne - Det er svært at være apolitisk omkring det her, fordi jeg bliver så indigneret, indledte Carli Hækkerup fra Venligboerne i Ringsted sin tale til demonstrationen, som Venligboerne og en række borgere i Ringsted arrangerede.

Hun sammenlignede situationen med 1930'erne, hvor Danmark afviste en række jødiske flygtninge fra Nazityskland.

Samme komparation kom partikollegaen fra Enhedslisten Henrik Kjær med fra den til anledningen konstruerede scene foran sommerrock-scenen, som demonstrationen havde fået afslag på at benytte:

- Myndighederne i Syrien ser ikke godt på kritikere. Hjemsendte syrere bliver overvåget og mistænkeliggjort, når de vender hjem. Derfor er de i fare, påpegede han og efterspurgte kærlighed og sympati fra de danske myndigheder.

Samme melding kom SFs Britta Nielsen også med, da hun leverede sin tale:

- Lad os sammen kæmpe for at ændre den her asylpolitik. Ikke i vores navn.

Frygter konsekvenserne Blandt deltagerne til demonstrationen var også en række udviste syrere. To af dem indtog scenen med deres historier om krig og forfølgelse. Over for DAGBLADET ønskede de ikke at udtale sig yderligere, da de frygter, at deres udtalelser kan blive brugt imod dem af både de danske og syriske myndigheder.

- De fleste af os er blevet ramt på én eller anden måde, sagde Marah fra scenen.

Hun flygtede i 2017 fra Syrien og fandt tryghed i Ringsted, hvor hun i øvrigt blev genforenet med sin mand, der var flygtet halvandet år forinden.

Demonstrationen gik herefter på hæld til tonerne af »Der er et yndigt land«.

- Hvordan skal jeg forstå og forklare det, der er sket med mit land?, havde Carli Hækkerup forinden spurgt forsamlingen.

Det koster noget at tie DAGBLADET fangede Carli Hækkerup efter demonstrationen til en kommentar på aftenens begivenhed:

- Der er selvfølgelig en grund til, at vi holder det inden et byrådsmøde, sagde hun med reference til gårsdagens byrådsmøde på rådehuset klokken 19 og forklarede:

- Jeg ved godt, at lokalpolitikere ikke kan ændre loven, men de kan fandeme godt bruge deres stemme. De kan godt sige: »Det her er bare simpelthen ikke i orden«. Det synes jeg faktisk godt, at man kan kræve fra sine lokalpolitikere. Det betyder også noget for, at vi som borgere ved, at de også kan kæmpe for noget, der er svært. Det koster dem jo ikke noget at sige noget. Det får ingen konsekvenser, fordi det er jo ikke det, man stemmer på til kommunalvalget. Men det koster dem noget som mennesker at tie. De skal tage sig sammen.

- Jeg ser Ringsted med 35.000 borgere som et lokalsamfund, hvor alle kender alle. Vi er her for hinanden, men hvis ikke vi er der for dem, som bare ikke ligner os, hvad er sammenholdet så egentlig værd? Ringsted midt i mulighederne. Midt i mulighederne for hvem? Er det kun for dig og mig? Er det kun for hvide mennesker? Jeg siger ikke, de (lokalpolitikerne, red.) er racister, og det tror jeg heller ikke, de er, men det koster dem ikke noget at sige fra over for det her, fortsatte hun.

Hun havde også en opfordring til folk hjemme i stuerne:

- Gå ud og brug jeres stemme. Både på de sociale medier og fysisk. Brug den ytringsfrihed, vi har i Danmark, til at fortælle politikerne, at det her ikke er i orden. Anstændighed, det er det, det handler om, lød det fra Carli Hækkerup.