Delta-variant lukker bosted

Ringsted - 29. juni 2021 kl. 12:27

Covid-19 deltavarianten har sneget sig ind på botilbuddet Bengerds Huse i Ringsted. Det betyder, at bostedet er blevet lukket for besøgene frem til den 25. juli, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende.

- Det er et besøgsforbud, som er udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed, fortæller Kasper Sonne, der er direktør i kommunen.

- Det, der også kan fremhæves her, er, at der er tale om den her delta-variant, som er ekstrasmitsom, påpeger han, der ikke ser nogen grund til bekymring blandt Ringstedborgerne:

- Nej, det kan jeg ikke se nogen anledning til. Men den er jo begyndt at poppe op, og jeg har også noteret mig, at der har været udbrud rundt omkring. Det er et signal om, at vi stadig skal være opmærksomme på god hygiejne og så videre. Vi må ikke sænke paraderne nu, siger han.

Tre er smittede Birthe Solveig Hansen, som er leder af botilbuddet, oplyser, at der er tale om tre smittede. To beboere og én fra personalet.

- Umiddelbart ved jeg ikke, hvordan smitten er kommet ind. Måske via medarbejderen, men det er ikke blevet bekræftet, siger hun.

Flere er i isolation Der foretages coronatests på stedet på fjerde- og sjettedagen for smitteudbrudets begyndelse. Dem, som har været i nærkontakt til de smittede, er i isolation, fortæller Birthe Solveig Hansen.

- Medarbejderne har simpelthen været fantastiske. De har ydet en kæmpeindsats for, at vi skulle få alle tingene til at hænge sammen. Vi er ærgerlige over, at det er kommet ind over dørene, men nu kæmper vi igen, bemærker hun og fortsætter:

- Det er heldigvis ikke ligeså restriktivt som ved nedlukningen, hvor der slet ikke måtte komme besøgene. Det er jo sådan, at beboerne gerne må få besøg af én pårørende. Og så sørger vi for, at de kan facetime og så videre, så de stadig har kontakt til omverdenen.

Birthe Solveig Hansen håber i øvrigt på, at smitten bliver inddæmpet hurtigt, så besøgsforbuddet kan blive ophævet før den 25. juli.

- Det er selvfølgelig for tidligt for mig at vide noget om nu, men jeg håber på det, siger hun.

Påbuddet til Ringsted Kommune om at indføre besøgsforbud i botilbuddet Bengerds Huse kom i forgårs. Det forventes også, at Styrelsen for Patientsikkerhed giver påbud om at lukke Værkstedet Regnbuen i 7 dage, oplyser Ringsted Kommune i sin pressemeddelelse.