Se billedserie Der blev gået til den, da eleverne fra 8.g. hyggede sig med en fodboldkamp. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Dejligt at komme væk fra undervisning på nettet

Ringsted - 22. marts 2021 kl. 15:56 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

I sidste uge mødtes eleverne fra Campusskolen i Ringsted med deres klassekammerater for første gang i næsten tre måneder.

Gensynsglæden var stor, selv om det for 7. og 8. klassernes vedkommende kun var en dag med fysisk fremmøde i det fri, mens 9. klasserne har fået lov til at vende tilbage til fuld undervisning hver anden uge.

En dag er for lidt

- Det er godt at være tilbage. Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at det var to dage, så den ene dag kunne bruges til sociale aktiviteter og den anden til almindelig undervisning, siger Sofus Rasmussen fra 8.g.

Vi møder klassen og deres lærer Anne Brix på kunstgræsbanerne ved Anlægsvej. Her er størstedelen af klassens 21 fremmødte elever i fuld gang med at spille fodbold.

- Det er en stor succes, at næsten hele klassen er sammen om at spille fodbold. Tidligere på dagen spillede vi discgolf ved biblioteket. Det er tydeligt at mærke, at eleverne har savnet at være sammen. Derfor har vi også fokus på sociale aktiviteter, sålænge de kun må komme tilbage i skole en dag om ugen, forklarer Anne Brix, der er klassens i matematiklærer.

Første dag med klassen

Tre piger har droppet fodbolddysten. De vil hellere stå og snakke sammen. En af pigerne, Philippa Sofie Steinmann, skiftede til Campusskolen 1. februar, så hun møder sine nye klassekammerater for første gang efter halvanden måneds online-undervisning.

- Det har været meget specielt, at jeg indtil i dag kun har mødt mine nye klassekammerater via online undervisning. Jeg er meget glad for, at jeg kan møde dem i dag, siger hun.

Alberte Sundberg og Melek Yalcin er også glade for en fridag fra computeren.

- Det er hyggeligt og godt at se vores venner igen. Vi er trætte af at sidde til undervisning via teams. Vi får ondt i hovedet af at kigge så meget på en computerskærm, siger de to piger.

Ud over den ene ugentlige dag med samlet udendørs undervisning går eleverne ture i mindre grupper på en af ugens øvrige hverdage sammen med en lærer.

Og selv om det er med til at pleje det sociale sammenhold, glæder også Anne Brix sig også til mere normale tider.

- Det er svært for os lærere at udveksle informationer i løbet af ugen, når vi ikke mødes jævnligt på lærerværelset. Vi mangler helt sikkert den daglige kontakt, men vi gør det så godt, som vi kan, siger hun.