Debat om nyt rådhus skal frem i lyset

Et enigt økonomiudvalg besluttede i aftes at sende sagen om en sammenlægning af kommunens administration tilbage til behandling i Plan- og Boligudvalget.

Det betyder, at debatten om et muligt nyt rådhus i Ringsted Kommune nu kommer frem i lyset.

Det vækker glæde hos Enhedslistens Henrik Kjær, som sammen med Ringstedlistens Lars Tegl blev nedstemt, da han på et møde i Plan- og Boligudvalget i sidste uge forsøgte at få åbnet den lukkede sag.

- Vi kan konstatere, at der er nogle af de andre partier, der er blevet klogere. De samme partier, som stemte imod en åbning af sagen i Plan- og Boligudvalget, stemte for i Økonomiudvalget, siger Henrik Kjær.

Begrundelsen for at lukke sagen for offentligheden var ifølge formanden for Plan- og Boligudvalget, Per Flor (S), at der ikke må afsløres detaljer om økonomi, placering og lignende.