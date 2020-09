Debat om gamle golfbaner: Ja til natur, nej til landbrug

Mens golf-fortalerne mener, at golfbanerne generelt sviner mindre end det landbrug, de måske skal føres tilbage til, mener det andet hold og flertallet af brugerne, at der ikke skal være landbrug, men f.eks. skov og græssende køer.

Alle synes at være enige om at landbrug - både økologisk såvel som konventionelt - er en rigtig dårlig idé efter 28 års golfdrift.

- Det er håbløst at lægge det om til landbrug. Det er et fuldkommen endevendt areal med dræn, strøm og vandingsanlæg, der ikke er landbrugsmæssigt egnet, siger Anders Due Andersen, økologisk landmand på Skovlygården ved Jystrup.

- Det er ikke bare at sætte en plov på. Der skal bruges en hel masse penge og tid på at få lagt det tilbage igen og hevet anlæggene op af jorden igen, siger han og tilføjer:

- Der mangler generelt mere skov i Danmark, så det er klart, at det ville være dejligt, hvis ejeren besluttede sig for at rejse skov, siger Tom Christiani og nævner et projekt ved Tølløse i Holbæk Kommune, hvor man har rejst skov med græssende køer.