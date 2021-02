Det opsatte hegn lige efter rundkørslen på Nordre Ringvej er ikke den rigtige løsning, mener Claus Bedemand. Foto: Jens Wollesen

Debat: Nyt hegn er en lappeløsning og spild af penge

Ringsted - 17. februar 2021 kl. 09:15 Af Claus Bedemann, Hovmarksvej 11, Ringsted, kandidat kommunalvalg Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Debat: For et par uger siden kunne jeg konstatere, at der på omfartsvejen ved Ringsted Outlet er sat et hegn op ude på midterrabatten ved de to busstoppesteder.

Det løser jo så bare ikke problemet med trafikken i rundkørslen, som jeg har peget på i et tidligere læserbrev.

Et sådant hegn har formentlig kostet mellem 30.000 og 50.000 kroner. For de penge sikrer man sig selvfølgelig imod, at fodgængere krydser den stærkt trafikerede omfartsvej, når de skal fange en bus.

Men fortæl mig lige, hvorfor man ikke lige overvejede mit forslag, om i stedet at flytte stoppestederne tættere på Jobcenteret. Så ville det jo ligge lige for, at fodgængerne i stedet kunne bruge den tunnel, som faktisk er anlagt til det formål.

Med etableringen af det omtalte hegn, så tvinger man så fodgængerne til at bruge tunnelen, selvom det er en stor omvej. Endda meget stor, hvis de er kommet lidt sent af sted til bussen.

Nu risikerer vi jo, at nogle vil tage chancen og krydse vejen ved rundkørslen. Med de farlige situationer det vil udløse.

Jeg håber da bestemt ikke, at for eksempel brugere af rollator kunne finde på at tage den chance, hvis de opdager, at deres bus er lige i farvandet.

Uanset hvad, den valgte lappeløsning med det omtalte hegn ændrer ikke ved, at der opstår en trafikprop på stedet hver dag mellem klokken 14.00 og 17.00. Men så fik man da brugt de skattekroner til noget unyttigt.

Jeg kunne få den grimme tanke, at denne lappeløsning er udtænkt enten af en godmodig byrådspolitiker på cykel eller af en udenbys konsulent, der skal gøre sig fortjent til sin hyre.

