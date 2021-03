Se billedserie I baggrunden ses Traktørstedet, som det tog sig ud for en måned siden. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Debat: En bedre løsning i Vrangeskov - Genopliv traktørsted

Af Jan Ebert, Schandorphsvej 4, Ringsted

Debat: Er det virkelig »til gavn for almenvellet« at grave et stort hul ind i søskrænten ved Vrangeskov og søge dispensation fra snart sagt alle eksisterende regler om byggelinjer, fredskov og bevaringsværdig natur?

At bygge noget, der synes at ligge midt mellem en betonbunker (er vi da i krig med naturen?) og et stort akvarium? Hvor folk så kan sidde og kigge ud på naturen i stedet for at gå derud og blive en del af den?

Helt malplaceret virker det at ville bruge 11-12 millioner kroner på en løsning, der faktisk allerede findes.

Godt 100 meter bag den planlagte mærkværdighed findes det gamle traktørsted, som med sine stråtækte bygninger passer perfekt ind i skoven.

Traktørstedet har eksisteret i mere end 100 år og var kendt af alle midtsjællændere.

Folk strømmede til (med hest og vogn, senere cykler og biler), og pinseballet var vidt berømt.

Desværre kunne Skjoldenæsholm Gods omkring 1980 ikke længere finde de rette forpagtere, og da staten overtog skoven, skyndte de sig at lukke stedet. Staten ville ikke (måske forståeligt) drive skovrestaurant.

Genopliv traktørstedet

Det gamle traktørsted ligger der imidlertid endnu, på en gang meget smukt og meget diskret placeret tæt ved søen. At genoplive stedet og tilføje de funktioner, man ønsker sig i det nye projekt, må være oplagt.

Her er allerede P-forhold og nem adgang for handicappede, hvilket vil kræve en særlig indsats nede i skrænten.

Samtidig bevarer man et historisk sted, som tusinder af mennesker (i den voksne generation) stadig må have minder om. Og der skal ikke søges dispensation for noget, der heller ikke bør gives dispensation til.

Almenvellet er vel netop at bevare et helt særlig sted, hvor sø og skov uforstyrret mødes. Og samtidig bevare et historisk (traktør)sted, som en mængde mennesker har minder fra.

Projektet vil kræve tilladelse (og måske lidt medvirken) fra Statsskovvæsenet, men det gælder også i skrænten, og traktørstedet står for en langt blidere indgriben i skoven.

Nattergal er forstummet

Desuden må det være nok, at Oplevelsesstien løber tæt forbi langs søen. Stien er forståeligt nok blevet en stor succes, men det har sine omkostninger.

Nattergalen synes nærmest forstummet, de rugende fugle i sivskovene er blevet færre (svanefamilien er væk) og den sjældne rørdrum hørte man ikke sidste sommer.

Nogle af fuglene har forhåbentlig fundet et fristed på den modsatte, sydlige bred, og lad os håbe at denne side forbliver et fredfyldt fugleområde.

Til sidst en ide til eventuel genoptagelse: fra min barndom ved søen husker jeg, at traktørstedet havde en udflugtsbåd, der på sommerdage var meget populær.

Den kunne i ny udgave fungere som færgerute mellem dæmningen mod vest og en anløbsbro i den østlige ende nær hovedvejen.

Dertil et par stop undervejs, herunder traktørstedet. Så kunne man sejle den ene vej og bruge Oplevelsestien den anden vej.

Båden bør have elektrisk (lydsvag) drift og sejle så tilpas langsomt midt på søen, at fuglene ikke bliver mere forstyrret, end de er i forvejen.

