Debat: Aktivitets- og naturhus i Vrangeskov skal ikke være et prægtigt projekt til 11 mio. kroner

Ringsted - 28. februar 2021 kl. 16:42 Af Af: Bo Tvarnø, Søbjergvej 10 , Ringsted Kontakt redaktionen

Debat:

Borgergruppen bag aktivitets- og naturhuset har udsendt et nyhedsbrev, hvor de udtaler, at byggeriet i Vrangeskov skal være bæredygtigt og æstetisk.

Der mangler en forklaring på, hvordan et byggeri i en skov, der er udlagt som urørt skov, kan være bæredygtigt, når der skal fældes træer, bortgraves store mængder jord, der skal bort transporters på lastbiler. Hvorefter der skal opføres et hus i beton, stål og glas.

Hvis de ønsker at bygge bæredygtigt, skal huset opføres i skovens materialer, træ. Et træhus vil æstetisk passe ind i skoven, hvis det opføres på den nordlige side af oplevelsesstien.

Borgergruppen skriver i deres nyhedsbrev, at der er kommet en god del henvendelser fra begejstrede borgere til projektet.

Jeg tror, der er rigtig mange borgere, ligesom mig selv, der synes, det er en rigtig god ide med et naturhus lagt i Vrangeskov, men det skal bare ikke være et prægtigt projekt til 11 millioner kroner i beton, glas og stål. Skoven skal ikke omdannes til et hænge ud sted, hvor der skal holdes fester, som foreslået i projektbeskrivelsen.

Start med at få afklaret hvem der ønsker at bruge huset og til hvilke aktiviteter, og ikke mindst hvem der kan få adgang til huset. Byg så derefter et hus, der passer både til aktiviteterne og ind i skoven, og ikke mindst er bæredygtigt.

Lad os få et bæredygtigt naturhus hvor børn unge og ældre kan lære om, hvordan vi passer på naturen, og hvordan vi får mere biodiversitet i naturen, vores haver, parker kort sagt alle de steder, hvor det er muligt.

I projektbeskrivelsen er der lagt op til, at der i og omkring huset skal være mulighed for at drikke kaffe, hænge ud osv.

I dag er der allerede mange muligheder for at drikke kaffe og hygge sig i skoven. Ved voldstedet er der shelter med bålplads, og det er kun ca. 1000 meter fra Traktørstedet.

I Vrangeskov er der tre steder, hvor der er opsat bord og bænke og på den anden side af Haraldstedvej i Vesterskov ca. 500 meter fra Traktørstedet, er der sheltere og bålhytte med to bålsteder. Det vil dog være hensigtsmæssigt at lave et bord-bænke sæt på græsplænen ved Traktørstedet, så handicappede og dårligt gående også har mulighed for at drikke kaffe og nyde skoven.