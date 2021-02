Skolecenterchef Jesper Ulrich glæder sig over, at de yngste skoleelever kan vende tilbage på mandag. Foto: Per Christensen

De yngste elever kan vende tilbage til skolerne

- Det er dejligt, at de yngste elever nu igen kan vende tilbage til skolerne, mødes med deres kammerater og igen blive undervist i klasselokaler under de retningslinjer, som der nu engang stadig er. Jeg ved, at vores medarbejdere på skolerne glæder sig rigtig meget til igen at kunne mødes med deres elever, og til at der igen bliver liv i klasselokalerne på vores folkeskoler, siger Jesper Ulrich, skolecenterchef i Ringsted Kommune i en pressemeddelelse.