Se billedserie Den farverige væg er blevet fyldt med gode ideer. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: De unge savner at rejse og vil lave bagedyst i ungdomsskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De unge savner at rejse og vil lave bagedyst i ungdomsskolen

Ringsted - 03. september 2021 kl. 19:45 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

Ungdomsskolen i Ringsted prøver noget nyt i år. De giver de unge mere medbestemmelse over indholdet af årets program. Det skal være med til at sikre, at der kun bliver oprettet hold, de unge har lyst til at gå på, og få fat i flere unge.

- Gennem coronaperioden havde vi ikke fat i de unge, som vi plejer. Vi kørte onlineklub og online ungdomsskole, men jo længere tid, corona stod på, jo flere unge slap vi. De kørte død i kun at kunne mødes online. På et tidspunk havde vi fat i så få unge, at vi tænkte, at nu skal vi starte forfra. Så kunne vi gøre, som vi plejer eller være modige og prøve noget nyt, siger koordinator for fritidsundervisningen, Catharina Almskou Fischer.

- Før snakkede vi med de unge løbende gennem året og fik en fornemmelse for, hvad de kunne tænke sig. Men på grund af coronasituationen har der ikke været lige så meget kontakt med de unge det seneste halvandet år, som der plejer, siger ungdomsskoleleder Helle Friis-Mikkelsen.

Ungdomsskolen, der er for unge fra 7. klasse til 18 år, har derfor siden sommerferien løbende haft 7. klasser fra alle kommunens folke- og privatskoler på besøg en hel dag.

Først har dagen budt på tre-fire timer med en SSP-medarbejder, der hjælper de unge med at styrke fællesskabet i klassen og tager en snak med eleverne om, hvordan man er en god kammerat og sørger for, at der er plads til alle.

Derefter et par timer i klub- og fritidsregi, hvor medarbejdere fra ungdomsskolen fortæller om og viser stedet. Og her får de unge lov at byde ind med, hvad de har af ønsker til ungdomsskolen. De sætter sedler op på en stor, farverig væg med ønsker til, hvad Ungdomsskolen skal tilbyde.

Forleden var det en 7. klasse fra Byskovskolen, der var på besøg.

Efter en briefing fra Catharina Almskou Fischer og en seance med nedskrivning og ophængning af ønsker, var det tid til at udforske selve skolen. Det foregik i fuld galop.

- Det er som at se køer, der bliver sluppet fri på græs, bemærker Helle Friis-Mikkelsen.

Ønskerne Og hvad er det så, de unge gerne vil, nu de får lov at have indflydelse? Højst på ønskelisten står der rejser. Tokyo, Marokko, Maldiverne. Alle lande er nærmest blevet nævnt. Men som Helle Friis-Mikkelsen siger:

- Det bliver nok ikke i år. Vi får opringninger fra bekymrede forældre (på grund af coronasituationen, red.)

Derudover har de unge ønsket hold som »bagedysten«, der er en topscorer, »pæne negle«, »sushi«, »ATV-sport« og at få en kælehund. Mange af de ønsker ligner de tilbud, Ungdomsskolen plejer at have.

- Unge er traditionelt tænkende. De siger, det de kender. Og de kan også være generte og synes, at det er ufedt at række hånden op og sige, at man gerne vil have tysk. Derfor har vi sagt til dem, at de kan sende SMS'er med flere ønsker til os, når de har været her, siger ungdomsskolelederen og slår fast, at der helt sikkert skal laves en omgang bagedyst.

Men selvom de unges ønsker over en bred kam ligner det, der plejer at blive udbudt, har den nye måde at gøre tingene på alligevel flere fordele:

- Når man selv er med til at foreslå tilbuddene, får man mere ejerskab til dem, og så er der større chance for, at man har lyst til at deltage. I stedet for, at det bare er nogle hold, nogle voksne har bestemt, siger Lisbeth Andersen, politisk valgt bestyrelsesformand (S), der denne dag også stak hovedet forbi for at følge det nye initiativ.

Hun slår dog også fast, at skolen stadig skal udbyde en bred vifte af aktiviteter og fag. - og ikke kun det, de unge selv ønsker.

- De skal også have noget, de har gavn af.

De unge får også mere tid på Ungdomsskolen, end de plejer.

- Ungdomsskolen er et helt nyt sted for de unge, men de kommer her med deres klassekammerater, så de er alligevel trygge. Det er nemmere for dem at tage sig sammen til at komme herned, når de har været her før og kender stedet, siger Helle Friis-Mikkelsen.

- Det er rart at se, at der sker noget. Det er vigtigt, at så mange som muligt er aktive i ungdomsskolen, siger Lisbeth Andersen.

Lange skoledage dræner Catharina Almskou Fischer, koordinator for fritidsundervisningen, oplever, at de unge ikke tænker vildt nok.

- Jeg tror ikke, de ved, hvor meget vi kan. Mange af dem spørger »jamen, kan man det?«, når jeg foreslår noget. Selvfølgelig kan vi det. Vi kan da alt, hvis Ungdomsskolen betaler, det der skal til, siger hun og understreger, at det er vigtigt, at årets program bliver sat sammen primært af de unges ønsker krydret med skolen, der kaster noget nyt med i puljen.

- Drømmen er jo, at det var alle unge i Ringsted, der brugte os. Men mange dyrker meget sport i foreningslivet, og så tror jeg, at de lange skoledage giver mindre motivation for at følge de fag-faglige hold (som japansk, tysk og russisk, red.). Men det vigtigste er, at de har en god fritid.