De store briter kommer i kirke

De to optræder med sange, der spænder fra The Beatles i 1960'erne over David Bowie fra 1970'erne og frem, via 90'ernes Oasis til nutidens Coldplay.

- Vi håber, at koncerten viser, at det kan lade sig gøre at have det sjovt, selv om Covid19-reglerne skal overholdes. Der er gratis adgang, og der skulle gerne være plads til alle, navnlig hvis publikum ikke synger med, siger Jesper Fink-Jensen i en verden, hvor selv samme virus betyder, at også fællessangen er underlagt restriktioner.