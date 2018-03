Se billedserie Christian Fjord-Larsen fra Rambøll var forbi Ringsted Kongrescenter for at fortælle om, hvordan klimasikringen og ombygning af Nørregade skal foregå. I baggrunden Claus Christensen, der er projektleder for Ringsted Kommune. Foto: Anders Petri

De små detaljers aften

Ringsted - 06. marts 2018 kl. 16:08 Af Anders Petri

Der var plads til 144 bekymrede borgere, men kun mellem 40 og 50 mødte op. De fremmødte var en blanding af borgere, der ønskede mere information om projektet eller var uforstående overfor, hvorfor det lige netop skulle være nu, Nørregade skulle graves op. Og så var erhvervslivet også mødt op med bekymringer for, hvordan klimasikringen og ombygningen af Nørregade kom til at påvirke deres omsætning.

Fra Byens Orientalske Marked var Pakize Kizmis mødt op for at høre, om hendes kunder stadig vil kunne komme frem til butikken mens arbejdet var i gang.

- Parkeringspladserne ned mod etapegrænsen vil jo være åbne. På nær de par meter lige inden, hvor man skal vende. Kunderne kan køre ind, så kan de vende, og så kan de køre ud igen, beroligede Christian Fjord-Larsen fra Rambøll.

Det var Tine Christiansen fra Ringsted Kommune, der til gengæld måtte forklare, at det sandsynligvis har økonomiske konsekvenser for de erhvervsdrivende, at Nørregade graves op.

- Det er de måneder, hvor etapen er udenfor din butik, der bliver de værste. Og dem kan vi ikke få til at gå væk, sagde hun.

Fra de fremmødte, hvis levebrød som sådan ikke var i klemme, var det de mere praktiske problemer, der fyldte. Én var bekymret for, hvor bilerne, der nu kører gennem Nørregade, skulle køre i stedet, hvilket Tine Christiansen måtte være svar skyldig. Men hun lovede at finde ud af det.

Der var flere, der ikke kunne forstå, hvorfor man gav sig i kast med endnu et vejarbejde, når nu byggeriet af selve torvet var blevet forsinket, samt arbejdet i Dagmarsgade heller ikke er færdig endnu.

Hvad angik Dagmargade forklarede Janne Hansen fra Ringsted Forsyning, at man var stødt på nogle fundamenter og rør, ingen vidste lå gemt under Dagmargades asfalt.

Tine Christiansen fra Ringsted Kommune forklarede, at frosten i øjeblikket forsinkede det sidste arbejde på Torvet, men at arbejdet hurtigt ville være færdigt, når temperaturen passede til årstiden. Hackingen af Mærsk i efteråret blev også blandet ind i borgermødet, da et læs kinesisk granit til Torvet som bekendt forsvandt i den forbindelse. En forklaring, som en af borgerne afviste.

- Det tror jeg ikke på, udbrød hun.

En anden erhvervsdrivende fra Nørregade bragte også et rygte til torvs om, at der ikke var penge nok sat af til at færdiggøre ombygningen af Nørregade. Det afviste Tine Christiansen dog.

- Jeg kan kun bekræfte, at der er sat penge af til projektet.

En fælles bekymring, både fra erhvervslivet og fra de borgere, der bor i Nørregade var, om tidsplanen nu holder - blandt andet med reference til Torvet, der som nævnt er forsinket.

- Vores tidsplan er selvfølgelig meget overordnet. I kan se, hvad der er sket med Torvet, I kan se, hvad der er sket med Dagmarsgade. Tingene rykker sig. Dette er vores bedste bud, som det er lige nu. Men vi har aftalt - både med Rambøll og med kommunen - at vi hele tiden regulerer den her tidsplan, forklarede Claus Haxgart, der er afdelingschef for Arkil i Næstved, der er entreprenør på byggeriet.

Han sluttede borgermødet af med en bemærkning om, at håndværkerne nogle gange var nødt til at vente på, at betonen eller lignende støbninger satte sig. Så selvom det kunne ligne, at håndværkerne ikke var i gang, så skynder de sig alt, de kan.