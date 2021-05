De må synge igen - under kirsebærtræerne

Hvad gør man, når konfirmationerne er aflyst, men det igen er muligt at synge sammen efter måneders corona-restriktioner i kirkerne? Når fuglene synger i trætoppene, og de smukke kirsebærtræer foran kirken er lige ved at springe ud?

I landsbyen Jystrup ved Ringsted var menighedsrådet og præsten, Lars Storm Kristensen, ikke i tvivl. Man kaster hvide duge på en stribe borde og rykker gudstjenesten udenfor under kirsebærtræerne for på den måde helhjertet at fejre, at man nu igen må vække ånden til live ved at synge salmer sammen.