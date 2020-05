De lokale må blive væk fra populær campingplads

Mette Balleby ser det lige nu som en fordel, at Skovly Camping er forholdsvis lille. Hun kender sine gæster, så derfor vil hun vide det, hvis andre end dem er gået ind trods et skilt ved indgangen om at blive ud. Mette Balleby har opsat skiltet med stor ulyst, og glæder sig til at kunne lukke lokale borgere og campisters gæster ind igen en dag. Foto: Jørgen Jørgensen