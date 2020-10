Jette med jernbenene var holdkaptajn og modtog her havekort på vegne af September Cyklister

De har gode stænger - cyklede 27.000 kilometer tilsammen

- Jeg tager normalt toget. Det tager lidt længere tid at cykle - cirka 50 minutter. Når man så har besluttet sig og ikke hver morgen skal tænke: »Er nu det, jeg skal?«, så går det fint. Det var lækkert til sidst, fordi jeg var kommet i god form, siger hun.

- Det betyder faktisk, at jeg sover bedre, end når jeg ikke cykler.

201 personer deltog

201 personer på 29 forskellige hold i Ringsted kommune har sparet verden for 6,8 tons CO2 ved i en måned at cykle fremfor at køre i bil. Tilsammen har de cyklet 27.300 kilometer.

I snit har hver deltager cyklet 12,1 dage i september og cyklet 135 kilometer i det hele.

