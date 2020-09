Her er det spillere fra Ringsted Pigefodbold, der er i gang med deres træning på en af græsbanerne ved Ringsted Sport Center. Foto: Kenn Thomsen

De grønne områder ved sportscenteret skal udvikles

Byrådet i Ringsted er klar til at gå i gang med en udviklingsplan for de udendørs idrætsfaciliteter ved Ringsted Sport Center.

- Vi står med en usleben diamant, og det bliver spændende at komme i gang med arbejdet. Vi skal kigge på forholdene for fodboldklubberne og på nye tiltag som padeltennis- og BMX-baner, sagde Torben Lollike (R).

- Vi glæder og til at følge projektet måned for måned i de kommende år, sagde formand for Kultur- og Fritidsudvalget Daniel Nørhave (DF).